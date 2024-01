Suman botes y más personal en la búsqueda de joven en Claromecó

Con la suma de botes semirrígidos y de más personas especializadas, la búsqueda de un joven de 25 años continuaba hoy tras 96 horas desde que ingresó al mar y luego de que se haya encontrado el kayak que había alquilado en Claromecó el domingo pasado, se informó oficialmente.

Federico Saihueque Cuevas, oriundo de Tres Arroyos, era buscado por mar y tierra por personal de la Prefectura Naval Argentina, de la Policía Bonaerense, de la municipalidad y bomberos voluntarios, entre otros.

"Este jueves se extendió la cobertura de búsqueda en el área marítima hacia el este y oeste, y también llegaron más recursos humanos y logísticos desde Bahía Blanca para volcarlos a la búsqueda", además de que "se sumaron nuevos botes semirrígidos”, señalaron desde el municipio de Tres Arroyos a través del Comité de Crisis de búsqueda.

En ese sentido, el reporte municipal sostuvo que “por el momento solo se ha podido recuperar el kayak sin tripulante que la Secretaría de Seguridad confirmó, se trata del alquilado por el joven".

"Hasta ahora, no hay más noticias sobre el paradero del joven vecino de nuestra ciudad”, agregó el reporte.

Según se indicó durante todo el día del miércoles "continuó el operativo de búsqueda del joven que ingresó al mar en un kayak el domingo por la tarde en la zona de Claromecó y Dunamar, por ahora sin más resultados”.

En ese contexto, se informó que en la zona trabaja el guardacostas Río Paraguay en coordinación del operativo terrestre del cual participa la Policía Comunal, Bomberos Voluntarios de Claromecó, personal municipal, Prefectura Naval Argentina, la Dirección de Riesgos de la Policía de la Provincia, Defensa Civil de la Provincia.

También hay vehículos aéreos no tripulados (drones) monitoreando cuadrantes específicamente designados, un avión, motos de agua de Policía y Prefectura, semirrígidos y personal especializado.

Saihueque Cuevas, de profesión peluquero, concurrió el domingo a Claromecó, donde fue visto por última vez alquilando un kayak en el sector de Puerto Mosquito, entre las calles 12 y 13 del citado balneario, según indicaron sus familiares y allegados.

Según la denuncia por averiguación de paradero, el muchacho es de contextura física delgada, de 1,80 metros de estatura, tez blanca y cabello corto de color castaño oscuro.

"Vestía pantalón corto negro y remera de color azul y negro con estampa en letras blancas", agregaron los voceros.

Por su parte. los familiares y allegados al joven solicitaron que no se detenga la búsqueda porque se "lo está esperando".

"Federico es un joven sano, músico, deportista, peluquero, un joven con valores, con sueños y metas", señalaron a través de un comunicado difundido en las últimas horas por las redes sociales.

En ese sentido indicaron que "estamos reclamando que no cesen los recursos de búsqueda tanto sea por tierra, por mar, por aire, dentro del mar y en la costa del mismo, es un derecho". (Télam)