Suspenden la Fiesta Nacional del Chivo 2024 por falta de fondos en la ciudad mendocina de Malargüe

La tradicional Fiesta Nacional del Chivo, que se celebraba cada año entre finales de enero y febrero en la localidad mendocina de Malargüe, se suspendió por falta de fondos, informaron autoridades del municipio mendocino.

"Hemos decidido suspenderla, no la vamos a realizar, porque obviamente si estamos solicitando la emergencia económica, financiera y administrativa, no la podemos hacer", comunicó en las ultimas horas el exgobernador de Mendoza e intendente electo de Malargüe, Celso Jaque.

La Fiesta Nacional de Chivo es un punto de encuentro en que miles de turistas disfrutan de show artísticos en vivo, jineteadas, patio de comidas, degustaciones, entre otros, un evento ideal para toda la familia que suele reunir unas 40.000 personas.

El funcionario explicó que esta decisión está enmarcada dentro del contexto económico y de la emergencia económica en que se encuentra el municipio, por lo que consideró que "sería una incongruencia pretender hacer una fiesta nacional del Chivo que cuesta mucho dinero, dinero que no tenemos", aseguró el intendente.

En este escenario, recordó: "Seriamos incongruentes decir que podemos hacer la fiesta, cuando hemos dicho al personal municipal que a partir de ahora los salarios se van a pagar dentro de los cinco días hábiles posteriores al cierre de cada mes, porque estamos en dificultades financieras".

La edición anterior la Fiesta Nacional del Chivo contó con artistas tales como el Chaqueño Palavecino, Los Playeros, Pimpinela, entre otros que le dieron calor y color a turistas nacionales y extranjeros en el Predio Gaucho de Malargüe, y que este año, por falta de fondos, quedó suspendido. (Télam)