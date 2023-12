Suspenden noticiero de canal 7 de Bahía Blanca tras daños por el temporal

Las autoridades del Canal 7 de Bahía Blanca suspendieron la salida al aire de sus habituales noticieros tras volarse parte del techo de chapa y el cielorraso de una de sus dependencias tras el temporal que se registró el pasado 16 de diciembre en dicha ciudad del sur bonaerense.

Se trata de una de las dependencias donde funcionaba la redacción y el archivo de Canal 7, ubicado en la calle Blandengues al 200, a pocas cuadras del centro de la ciudad.

Debido a ello tomó intervención el Ministerio de Trabajo que tras llevar a cabo una inspección decidió un cierre temporario del lugar.

"El canal tenía dos estudios, el 1 con el noticiero y el 2 que ya no se utiliza ubicado detrás y donde está la redacción, archivo y redes internas del canal", señaló hoy a Télam el encargado del informativo, Marcelo Rapetti.

"Durante la tormenta volaron varias chapas, se había quedado parte del cielorraso de yeso y hubo una lluvia que lo afectó por lo que se debió anular dicho sector", agregó.

"Este fin de semana se vino abajo esa parte", sostuvo el periodista en referencia a un sector de unos 10 por 10 metros al indicar que debido a ello tomó intervención el Ministerio de Trabajo de la provincia.

El periodista dijo que "hubo que mover máquinas, islas de edición y que se tienen que conectar para estar en red", por lo que dijo que "el noticiero no está saliendo al aire, pero sí la señal de la programación de Canal 13 de Buenos Aires", ya que el canal depende de la empresa Artear.

Según se indicó, el lugar donde funciona el canal -desde hace más de 50 años- es alquilado a la Sociedad Italiana de Bahía Blanca.

Por su parte- desde la filial local del Sindicato Argentino de Televisión (SAT) señalaron hoy que tras el episodio tomó intervención el Ministerio de Trabajo que, luego de una inspección, decidió el cierre temporario del lugar.

Fuentes del SAT indicaron que la inspección del Ministerio de Trabajo determinó que "cedió el techo y estructura del sector, se ve cableado estirado y no se ha verificado la continuidad a tierra de los sectores, para evitar la exposición del personal a riesgo eléctrico". (Télam)