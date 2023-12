Suspenden tres operaciones y asisten a cinco personas por un incendio en hospital porteño

Tres operaciones en curso fueron interrumpidas "por precaución" y al menos cinco personas debieron ser asistidas, una de ellas trasladada por quemaduras de primer grado, como consecuencia de un incendio en el hospital Santa Lucía, en el barrio porteño de San Cristóbal, que debió ser evacuado mientras que los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires trabajan para extinguirlo, informaron fuentes policiales.

El fuego se inició en un depósito del sector de la guardia del primer piso, por lo que debió ser evacuado el centro asistencial ubicado en la intersección de las calles San Juan y Rincón, en el barrio porteño de San Cristóbal, precisó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en un comunicado.

Cinco pacientes afectados debieron ser atendidos en la unidad móvil de oxigenación instalada en la puerta del centro médico, entre ellos un hombre de 35 años con quemaduras de primer grado que fue trasladado al Hospital Ramos Mejia para una mayor atención y se encuentra "fuera de peligro", indicaron fuentes del Ministerio de Salud porteño.

A su vez, tres operaciones en curso fueron suspendidas por precaución una vez alertado el incendio y fueron trasladadas por el SAME para que finalicen las intervenciones quirúrgicas en los hospitales Ramos Mejía y Durand.

Los pacientes se encuentran "compensados" y la situación "controlada", indicó a Télam el titular del SAME, Alberto Crescenti.

"No sabemos dónde se originó el incendio, solo vimos humo de un costado de la guardia", agregó.

En tanto, numerosas dotaciones de Bomberos de CABA y de la Brigada Especial Federal de Rescate (BEFER) se desplazaron al centro asistencial, que debió ser evacuado en su totalidad, y trabajan en la extinción del fuego. (Télam)