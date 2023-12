Suspendieron el servicio del Tren Patagónico por la crisis financiera de la empresa

El servicio del Tren Patagónico, que une las ciudades rionegrinas de Viedma con San Carlos de Bariloche, suspendió la temporada de verano debido a la crisis financiera que arrastra la empresa con una deuda que ronda $738.490.000, informó hoy el gobierno de Río Negro.

"Debido a que no está garantizada la seguridad de los pasajeros el gobierno provincial canceló el servicio del Tren Patagónico", expresaron a través de un comunicado oficial.

La medida rige desde el viernes 5 de enero hasta el 31 de marzo, inclusive.

Por su parte, las autoridades de la firma rionegrina confirmaron la decisión de dar de baja el servicio y devolver la totalidad del valor de los pasajes vendidos con anticipación, para el tramo que une Viedma con San Carlos de Bariloche.

El presidente del Tren Patagónico, Roberto López, expresó que, "en medio de la profunda crisis financiera recibida, no está garantizada la seguridad de los pasajeros y la empresa arrastra una deuda de $738.490.000".

Desde la empresa explicaron que no están dadas las garantías de seguridad de los pasajeros ni del personal del Tren. "Las vías no están en condiciones y el material tractivo tampoco", lamentó López.}

Anteriormente se había suspendido el denominado TER, que conecta Ingeniero Jacobacci con Bariloche, y también La Trochita.

El único tren que continuará prestando servicio es el turístico desde Bariloche a Perito Moreno y el servicio de carga con ALPAT.

"La Provincia no dispone de los fondos suficientes para prestar el servicio en medio de la crisis económica nacional. Los costos de funcionamiento del tren están atados al valor del dólar. En esa moneda extranjera cubren los gastos de repuestos y materiales de vía, incluso algunos trabajos de mano de obra son en dólares", explicó. (Télam)