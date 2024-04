El municipio de Río Gallegos, a través de la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, adelantó que se legalizarían los móviles que circulan en la ciudad mediante la modalidad de “Uber”. En Santa Cruz, es de recordar, las plataformas conocidas como Uber o Cabify, que operan en otras ciudades como Buenos Aires, no están instaladas legalmente.

Los “Uber” truchos, en tanto, son una problemática vieja para la capital provincial, y una modalidad bastante utilizada en Río Gallegos a través de grupos de WhatsApp con el objetivo de “abaratar” costos y pagar un móvil más económico que un taxi o remis regular.

Desde el municipio apuntarán a englobar a estos transportes que hoy funcionan en la ilegalidad mediante una aplicación móvil y sumar a los taxistas a la propuesta.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Taxis de Río Gallegos, Héctor Gatica, dialogó con Radio LU12 AM680 y abordó este tema. En principio, recordó que durante fines del mes de marzo “nos juntamos con la gente del ejecutivo municipal por el tema de tarifa, pero nosotros les dijimos que no queremos aumentar, que por el momento vamos a seguir sosteniendo la situación con el costo del combustible y que no vamos a aumentar por el momento”.

“Queremos ver es cómo se maneja la economía, cómo se va activando y ver si hay un poco más de movimiento para poder después evaluar aumentar la tarifa. Pero fundamentalmente para que esto no sea un impacto para el bolsillo de la gente”, agregó.

Respecto al proyecto del municipio, Gatica fue contundente: “No pueden hacer eso. Los compañeros se volvieron locos, querían hacer movilizaciones. Entonces yo llamé a la tranquilidad que eso no va a pasar”, sostuvo.

Indicó que, en principio, “la municipalidad nos ofreció para que nosotros, en el sector de transporte público, taxis y remises, trabajemos con una aplicación que administrarían ellos. Nosotros le dijimos que no. Que nosotros estamos trabajando con un técnico informático, un especialista, que está desarrollando una aplicación para nosotros, pero una aplicación que va a ser nuestra, que la vamos a comprar nosotros, que la vamos a pagar nosotros y que la vamos a administrar nosotros”, agregó al respecto.

Mencionó que “no charlamos nada con la Municipalidad, que, además, tendría un costo para nosotros y un beneficio para ellos. Directamente la manejamos nosotros y ya está”, indicó respecto a la idea propia que sostienen desde el sector de los taxistas y remises.

“Como le dijimos que no, salió Delgado a decir esto de que van a blanquear el tema del transporte ilegal a través de una aplicación que administraría el municipio. Pero no lo van a poder hacer. Hay una ley provincial, hay que modificar ordenanzas, hasta la ley nacional de tránsito hay que cambiar. No lo pueden hacer”, aseveró luego.

Gatica expresó que “lo triste de todo esto es que, por los comunicados de la secretaría de Gobierno, el municipio está enterado de que hay todo un transporte ilegal que funciona en la ciudad, llevando gente, transportando familias, niños, mujeres embarazadas y demás, sin ninguna cuestión que tenga que ver con la seguridad, sin ninguna norma de seguridad para el pasajero”, apuntó.

“Desde la semana pasada nos estamos poniendo en contacto con el diputado Pedro Valenzuela, es el creador de la ley en contra de las plataformas para transportar gente de manera ilegal, con transportes que no estén habilitados. Nosotros sí estamos habilitados. Le comentamos toda la situación”, mencionó luego.

Marcó que “él se comprometió a juntarse con la gente del Ministerio de Seguridad, con la gente de la Policía, con la gente de Seguridad Vial, para ver de qué forma puede hacer un anexo o una ampliación de la ley para que la Policía pueda tener más poder de acción”.