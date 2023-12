Temporal de granizo provocó roturas de techos, autos y postes en Carhué

Un fuerte temporal de granizo provocó destrozos de vehículos, vidrios de viviendas, persianas, techos y ramas de árboles en la localidad bonaerense de Carhué, partido de Adolfo Alsina, sin que se registraran víctimas, se informó hoy oficialmente.

A raíz de la cantidad de granizo acumulado en canaletas, las autoridades debieron evacuar a 15 adultos mayores que se hallaban en el asilo municipal y trasladarlos al hospital local.

El fenómeno que ocurrió pasadas las 21.15 se extendió por más de 15 minutos en la ciudad cabecera de Carhué, partido de Adolfo Alsina.

"El tamaño de las piedras que cayó en seco, sin agua, eran como huevos de gallina, fue impresionante y antes no se habían visto piedras de ese tamaño", expresó hoy a Télam el intendente Javier Andrés.

En ese marco, agregó: "Era granizo seco, destrozó parabrisas de autos, ventanas de viviendas particulares, persianas agujereadas, ramas y árboles desojados".

El jefe comunal sostuvo que uno de los casos se registró en el asilo municipal "donde se taparon las canaletas de piedra, por lo que se filtró agua y se tuvo que evacuar a 15 abuelos al hospital que está al lado".

"También fue afectado un supermercado donde cedió el cielorraso por la concentración de piedra que tapó las canaletas", afirmó.

Además, y según un relevamiento efectuado por las autoridades municipales, también fue afectada la Casa de la Cultura del municipio por roturas en el techo.

"Nos destrozó el techo de chapa transparente, fue impresionante", comentó

Según se indicó, tras el fenómeno actuó la comisión de emergencia municipal junto con Defensa Civil, bomberos y policía, entre otros.

También señaló que, producto del fenómeno la localidad se vio afectada por el corte del suministro eléctrico que fue reestablecido tras media hora.

Andrés dijo que la tormenta estaba tanto desde La Pampa y afectó también a "la localidad de San Miguel Arcángel y Rivera, pero ahí la piedra no fue tan agresiva, era granizo con lluvia".

"Estábamos con los avisos (meteorológicos) preparados pero no nos imaginábamos que iba a hacer tan fuerte, en seco, sin agua, que fue lo peor", afirmó.

Por último, el jefe comunal sostuvo que "lo más fuerte fue en el radio urbano de la cabecera del distrito porque no hubo vientos, fueron materiales por piedra".

Desde el municipio indicaron que, tras el temporal, cuadrillas estuvieron trabajando junto con personal del servicio de alumbrado público comunal, junto con EDES, prestataria del servicio. (Télam)