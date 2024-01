Temporal de lluvia, viento y piedra generó destrozos en Villa de Merlo

Un temporal de lluvia, viento y piedra en Villa de Merlo, en el noroeste puntano, generó destrozos en varios puntos de la ciudad y localidades aledañas, pero no se reportaron personas heridas ni evacuadas.

El temporal comenzó durante la tarde del sábado y se extendió durante toda la madrugada de hoy, lo que provoco la crecida de varios arroyos que cruzan la ciudad y el anegamiento y rotura de varias calles.

La piedra que cayó del tamaño de una pelota de tenis destrozó casas y varios autos, rompiendo parabrisas y lunetas. Un colectivo urbano que unía las localidades de Santa Rosa con Villa de Merlo, sufrió la rotura de sus ventanillas pero no se reportaron heridos entre sus pasajeros.

También, bomberos voluntarios debieron rescatar durante la madrugada a personas que iban en un automóvil cuando intentaron cruzar el arroyo El Tigre y fueron arrastrados por la crecida.

El comité de crisis, constituido por integrantes de Defensa Civil, bomberos y personal municipal, pidió a la ciudadanía circular con precaución y no cruzar los arroyos ya que vienen con crecida. Además, anunciaron que el servicio de agua potable está interrumpido debido a crecientes y turbieza del agua, piden extremar el cuidado de la misma.

Según la Red de Estaciones Meteorológica (REM) de la provincia, durante las últimas 24 horas llovieron en total 122 milímetros en la ciudad de Villa de Merlo y zonas aledañas. (Télam)