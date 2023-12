Temporal en CABA: 16 heridos, 363 árboles caídos, apagón y más de 100 vuelos cancelados

Al menos 16 personas resultaron heridas -13 de ellas en una carpa gastronómica- esta madrugada como resultado del temporal, que además produjo la caída de 363 árboles y 544 pedidos de ayuda, lo que configuró una emergencia que ameritó la constitución de un comité de crisis con “cientos de personas trabajando en cada uno de los barrios”.

Además, 266.476 usuarios estaban sin luz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hacia las 16, pero los cortes habían afectado a más del doble de esta proporción durante el peor momento del temporal.

Además, el aeroparque Jorge Newbery estuvo sin funcionar hasta las 9 de la mañana, 12 semáforos estaban fuera de servicio y sufrió severos daños el monumento Floralis Genérica.

“Hubo 16 heridos, aunque no de gravedad”, dijo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, este mediodía durante la supervisión del trabajo de los equipos en las calles.

El temporal de viento y lluvia que se abatió sobre la ciudad de Buenos Aires desde las 3.30 de esta madrugada y hasta pasadas las 8, incluyó ráfagas de hasta 97 kilómetros por hora produciendo la caída de árboles, de postes de alumbrado, tinglados y marquesinas, además de roturas de vidrios y voladura de objetos.

Las líneas de tormentas produjeron "lluvias intensas que acumularon hasta 25 mm de agua en 1 hora, con totales hasta el momento que promedian los 40 mm en la Ciudad" hasta las 10 de la mañana de este domingo, consignaron en el informe.

Entre los lesionados se cuentan los 13 hospitalizados como consecuencia de la voladura de la estructura tipo tienda del restobar "La Isla de Battuta" ubicado dentro del predio del Hipódromo de Palermo, y las tres personas rescatadas del interior de dos vehículos en los que habían resultado atrapados tras la caída de árboles.

Según informaron desde el gobierno porteño, hasta las 9 de esta mañana la línea 103 de Emergencias de la ciudad de Buenos Aires recibió 544 pedidos de auxilio, de los cuales 363 fueron por árboles caídos, 45 de ellos afectando vehículos.

También se recibieron avisos de 67 árboles por caer en la vía pública y 13 postes en la misma situación, además de 12 cables caídos o cortados.

Además se notificaron 4 carteles o marquesinas afectados, 3 columnas de alumbrado y 2 postes caídos.

"Los equipos de Bomberos de la Ciudad, Policía, Defensa Civil y personal de Espacio Público se encuentran trabajando desde la madrugada para normalizar la situación, para que los autos puedan volver a circular por las calles cortadas y que se restablezcan los servicios de luz, internet y cable", dijo Macri.

La emergencia más grave en la ciudad de Buenos Aires se registró en el resto bar “La Isla de Battuta” emplazada dentro del predio del Hipódromo de Palermo, donde unas 300 personas continuaban bailando cuando, hacia las 3.30 de la madrugada se produjo la voladura del techo de lona y se vino abajo la estructura que lo sostenía.

Como saldo, trece personas fueron hospitalizadas "con politraumatismos, traumatismos de cráneo y fracturas en tórax" –según informaron desde el ministerio de salud porteño-, pero hacia el mediodía al menos cinco habían sido dadas de alta.

Los heridos fueron trasladadas a los hospitales Fernández, Rivadavia y Durand, pero con el transcurso de las horas al menos 5 fueron dados de alta o derivadas a otros centros asistenciales.

Además de 20 unidades del SAME, trabajaron en el lugar dos ambulancias del área protegida, personal de Bomberos, Policía y Defensa Civil.

Inicialmente, había trascendido que el derrumbe había tenido lugar en la "Fiesta Bresh!" que se desarrolló a unos 900 metros lineales de allí, en GEBA, pero donde "apenas arrancó el viento, los sacaron a todos", informaron las fuentes a Télam.

En Twitter los usuarios se hicieron eco del momento y, por ejemplo, @giamgan9 apuntó: "Esto fue en la Isla de Battuta en el hipódromo de Palermo, heridos, dramático lo que vivimos, Dios nos cuidó".

El lugar había sido denunciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad en diciembre del año pasado porque "el Código Urbanístico no autoriza la realización de actividades de baile en este predio. Aun así, funciona la Isla de Battuta. Este local tampoco cuenta con certificado de aptitud ambiental".

Por otro lado, Bomberos de CABA rescataron a las 4.05 a dos hombres que estaban atrapados en un auto Honda Fit debido a la caída de un árbol sobre el vehículo, en el cruce de Concepción Arenal y Zapata, en el barrio porteño de Palermo, y ambos fueron puestos a resguardo y resultaron ilesos.

En el mismo barrio, sobre avenida Del Libertador y Fray Justo Santa María de Oro, los Bomberos rescataron a un hombre que estaba atrapado en una camioneta Renault Duster luego de que le cayera encima un árbol de gran porte.

Entre los monumentos afectados, se destaca la Floralis Genérica, la escultura metálica de 20 metros de altura que domina la plaza Naciones Unidas en el barrio porteño de Recoleta y que resultó seriamente dañada por el temporal, según pudo constatar Télam durante una recorrida.

La obra de 18 toneladas ubicada en Avenida Figueroa Alcorta al 2300, sufrió una destrucción parcial que afectó a uno de sus seis pétalos recubiertos de acero inoxidable, que tuvo abolladuras y se precipitó al suelo con parte de su recubrimiento metálico desprendido.

En tanto, el Club Atlanta informó que colapsó parte de su sede social, “motivo por el cual todas las actividades quedan suspendidas hasta nuevo aviso”.

Particularmente, resultados afectados “parte del techo del gimnasio 1, al igual que portones de ingreso, cercos y chapas de otros sectores del club”.

“Desde el club se trabajará para relevar todas las estructuras del predio y garantizar la seguridad de sus asociados”, dijeron en un comunicado.

Pasado el mediodía, el Gobierno porteño informó que implementó “un operativo de limpieza con equipos para el despeje y acondicionamiento de calles y sumideros” del que participan efectivos de Bomberos, Defensa Civil, SAME y agentes de tránsito, entre otros.

“Estamos tratando de llegar lo más rápido posible a cada lugar donde hay una situación de crisis”, dijo Jorge Macri.

A primera hora de la tarde, ya se habían removido 400 obstáculos a la circulación en las calles porteñas.

Desde la comuna informaron que se registraron también “ocho reclamos por anegamientos, los cuales fueron resueltos”.

En cuanto a los semáforos, “a las 12 había 38 intersecciones sin funcionamiento, lo que representa un 1% del total”.

“Agentes de Tránsito están en los cruces con semáforos afectados y también desviando el tránsito en calles con árboles caídos”, señalaron.

El Premetro se encuentra interrumpido desde las 11 y las líneas de Subte funcionan con su frecuencia habitual de domingo.

Se encuentran suspendidos todos los eventos previstos para hoy.

Por otro lado, el aeroparque Jorge Newbery volvió a operar a las 9 de la mañana luego de haber estado cerrado por casi 6 horas cerrado y haber acumulado 52 arribos y 57 partidas canceladas.

En tanto 16 aviones de Aerolíneas Argentinas quedaron fuera de servicio.

Según informó el concesionario Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) mediante un comunicado, el temporal "generó rotura de vidrios, voladura de techos en hangares y daños generales en aeronaves estacionadas”

“Las prontas tareas realizadas permitieron garantizar la operación, pero hay cancelaciones y demoras", sostuvieron.

Y especificaron que "las operaciones se irán normalizando con las horas, a medida que las distintas líneas aéreas vayan haciendo las reprogramaciones".

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini la situación era menos comprometida, ya que los vuelos cancelados ascendieron a cuatro hasta esta mañana y se encuentra operando con normalidad desde las 8.

