Temporales afectan a varias provincias del centro y norte argentino sin provocar heridos

Temporales de viento y lluvia afectaron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes a varias provincias del centro y norte argentino, causando la voladura de techos, cortes en el suministro de energía eléctrica y árboles caídos en la vía pública, según informaron las autoridades de los diferentes distritos.

Las provincias más afectadas fueron Santa Fe, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero, aunque hasta esta tarde no se tenían informes de personas heridas o desaparecidas, aunque sí algunos evacuados o autoevacuados.

En Santa Fe, el temporal, que comenzó cerca de las 20 de ayer y se extendió durante la madrugada de hoy, afectó a las localidades de Sunchales, Ceres, Arrufó, La Sarita, Romang, Vera, Villa Ocampo, Hugentobler, Eusebia, Tacural, El Sombrerito, San Cristóbal, Avellaneda y Reconquista, entre otras.

Al respecto, el titular de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, indicó que "la tormenta generó voladuras de techos, cortes en el sistema eléctrico, de telefonía y de televisión; con calles anegadas por la caída de múltiples ramas, árboles y postes del tendido público".

En esa línea, confirmó que "no hubo que lamentar ningún lesionado o víctima fatal".

Incluso, unas 24 horas antes del temporal, la Secretaría de Protección Civil de Santa Fe emitió una serie de alertas meteorológicas para todos los intendentes y presidentes comunales del centro-norte de esa provincia para que se tomen todas las medidas de prevención correspondientes, indicaron.

El fenómeno también afectó a varias localidades de Corrientes, donde la ciudad de Bella Vista fue la más complicada con importantes daños materiales en casas y tinglados, con voladura de techos, caída de muros, de árboles y postes de luz, relató hoy la intendenta Noelia Bazzi y reconoció que la situación "nos ha desbordado".

Las fuertes ráfagas de viento, que por momentos superaron los 100 kilómetros por hora, según informaron fuentes oficiales, resultaron "devastadores" en la localidad distante a 150 kilómetros al sur de la Capital, a dónde se dirigieron el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte y el director de Defensa Civil, Eulogio Márquez para coordinar la asistencia, dijo a Télam el jefe de Operaciones de Defensa Civil, Orlando Bertoni.

"Esto es tristísimo. Nunca vivimos algo así. Los daños son terribles y estamos desbordados", expresó la intendenta Bazzi en declaraciones a Radio Dos y precisó que están trabajando desde la madrugada para solucionar los múltiples inconvenientes que ocasionó el temporal.

Respecto de las consecuencias que provocaron los fuertes vientos y la lluvia, la jefa comunal describió: "Tenemos la ciudad completamente sin servicios. con cables y postes caídos, el área de infraestructura sigue tratando de cortar los árboles para intentar normalizar la circulación de algunas calles y las plazas prácticamente destruidas".

"Todo es preocupante, hay una gran cantidad de familias afectadas, que perdieron todo, la verdad, perdieron su casa por completo", se lamentó Bazzi y agregó que el fenómeno climático también llegó a la zona rural y "hay productores que han perdido absolutamente todo".

Y agregó sobre el panorama tras la tormenta que "es catastrófico lo que vivió nuestra ciudad".

"Estamos desbordados, ni hablar de las pérdidas millonarias para la ciudad por todos los daños ocasionados", dijo la funcionaria.

En Misiones, el viento y la lluvia afectaron esta madrugada la zona centro y sur de la provincia y provocaron voladura de techos y caída de árboles, que además generaron cortes de energía eléctrica, de acuerdo a un informe de las autoridades locales.

Entre las principales localidades afectadas se encuentran, Posadas, Leandro N. Alem, Apóstoles, Azara, San José, Concepción de las Sierras y Oberá.

En Posadas, las autoridades debieron desplegar un plan de acción para que las cuadrillas municipales retiraran los árboles caídos producto de los fuertes vientos y varios semáforos quedaron fuera de servicio, informó la comuna.

Las zonas afectadas por cortes de luz en la capital provincial son Itamebé Miní

e Itamebé Guazú, lugares donde están trabajando operarios para reparar el servicio eléctrico lo antes posible, indicaron desde la empresa Energía de Misiones.

En la localidad de Leandro N. Alem se produjeron voladuras de techos, decenas de árboles quedaron caídos y fue afectada principalmente la ornamentación navideña.

El intendente de la ciudad, Matías Sebely, confirmó que durante 20 minutos las fuertes ráfagas de viento provocaron destrozos, en especial en el centro y en los barrios Janssen y Virgen del Rosario.

Entre las localidades más afectada está Azara, donde más de cien familias perdieron sus techos por los fuertes vientos y debieron ser trasladadas al polideportivo municipal.

En Oberá, las fuertes ráfagas de viento afectaron los barrios Caballeriza y Stemberg por lo que desde el Comité de Crisis se encuentran trabajando en la zona que permanece sin energía eléctrica.

En esta localidad de la zona centro se activó el Comité de Emergencias encabezado por el intendente municipal Pablo Hassan, para brindar asistencia a las personas afectadas por el temporal y realizar relevamiento de los daños ocasionados.

En Santiago del Estero, las Intensas lluvias y los fuertes vientos provocaron la caída de árboles, voladuras de techo, derrumbe de tapias y de alumbrado público en distintas localidades del interior, un fenómeno que se produjo después de una jornada de intenso calor con una sensación térmica trepó a 45 grados.

Así lo indicaron autoridades locales consultadas por Télam y señalaron que la ciudad de Selva y las localidades de Colonia Alpina y Palo Negro, en el departamento Rivadavia, fueron las zonas más perjudicadas por los fuertes vientos.

El jefe del cuerpo de Bomberos de Selva, Osvaldo Trógolo, dijo a esta agencia que en esa ciudad "todo comenzó anoche, cerca de las 23, con la lluvia, pero luego sentimos un ruido como si pasaran como diez trenes juntos, que era el viento, algo que nunca lo vivimos".

A la vez indicó que si bien los vientos, según sus informes, fueron más de 90 kilómetros por hora y la lluvia caída de 75 milímetros, no se registraron heridos, ni mayores complicaciones, que la caída de árboles, la voladura de un techo de un galpón que estaban construyendo, cables caídos y algunas tapias.

"La más afectada fue la localidad de Colonia Alpina, en donde el viento fue aún más fuerte, también hubo caída de árboles, alumbrado público y se rompieron algunos vehículos a los que le cayeron árboles", agregó.

El intendente de Selva, Enrique Bertolino, dijo a Télam que la tormenta dejó "algunos árboles caídos, un depósito de la empresa que construye las 100 viviendas se destruyó bastante", pero dijo que no tuvieron que lamentar heridos.

(Télam)