Tras amenazas de bomba, la líneas de ferrocarriles Sarmiento y Roca reanudaron su recorrido completo

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

(Actualiza con reanudación del servicio)

La líneas de ferrocarriles Sarmiento y Roca reanudaron esta mañana su servicio completo luego de demoras y cancelaciones tras recibir amenazas de bomba en la terminal de Once y en Ezeiza, informó la empresa Trenes Argentinos.

El servicio de la línea de ferrocarriles Sarmiento, que funcionó esta mañana con demoras debido a que se recibieron amenazas de bomba en la terminal de Once, reanudó su servicio pasadas las 10, al igual que el ramal a Ezeiza de la línea Roca, tras "falsa amenaza de bomba".

Según fuentes de la investigación, todo se inició con dos llamados originados en el mismo número de teléfono, desde el que alertaron esta mañana sobre artefactos explosivos en las terminales de Once, del Ferrocarril Sarmiento; y en el trasbordo con la estación de subtes de Retiro, del Ferrocarril Mitre, informó la Policía Federal Argentina (PFA).

Tras las amenazas intervinieron efectivos de la PFA y del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad, por lo que móviles de las comunas 1 y 3 de la fuerza porteña realizaron un perímetro externo en ambas estaciones de CABA, para organizar el procedimiento.

Además, el servicio del ramal a Ezeiza de la línea Roca estuvo esta mañana limitado entre las estaciones Constitución y Montegrande también por una amenaza de bomba en la estación Ezeiza, hasta que se estableció que se trató también de una "falsa amenaza".

Al respecto, el presidente de Trenes Argentinos y de Trenes Argentinos Infraestructura, Martín Marinucci, dijo: "Hubo una comunicación indicando la amenaza sobre un andén, por lo cual inmediatamente se activó el protocolo de denuncia de protección de la zona, de no utilización de ese andén". (Télam)