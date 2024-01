Tres heridos en un choque en el barrio porteño de Balvanera y otro triple choque en Palermo

Tres personas resultaron heridas esta mañana en un choque entre las avenidas Rivadavia y Jujuy, en el barrio porteño de Balvanera, cerca de la estaciòn de trenes Once de Setiembre, mientras que en el barrio de Palermo un vehículo causó un triple choque, se informó hoy.

En la zona de Once, el choque se produjo en la intersección de las avenidas Jujuy y Rivadavia entre un auto modelo Volkswagen Voyage y un Fiat Cronos, que debido a la colisión impactó sobre la columna de alumbrado.

Como resultado del impacto, el conductor del Volkswagen junto a la pareja que se desplazaba en el Fiat resultaron heridos y fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía, en donde se realizarían los controles de alcoholemia.

En tanto, en la intersección de las avenidas Bullrich y Cerviño, en el barrio de Palermo, una camioneta modelo Peugeot Partner causó un triple choque, sin registrarse heridos de gravedad.

El conductor del auto declaró al canal Crónica: "Estoy bien, me quede dormido", mientras aguardaba la llegada de la ambulancia.

Por su parte, uno de los damnificados por el choque señaló: "Estaba esperando en el semáforo y me impactó la camioneta gris. Fue fuerte el impacto, pero por suerte tenía el cinturón de seguridad". (Télam)