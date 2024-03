Tres hombres detenidos en India por la violación grupal de una turista española de origen brasileño

Tres hombres fueron arrestados hoy como sospechosos de haber violado en grupo a una turista española de origen brasileño, abuso ocurrido en una región remota del este de India, por donde viajaba con su esposo, informaron medios locales.

El ataque se produjo el viernes por la noche en el distrito de Dumka, en el estado oriental de Jharkhand, donde la pareja, que viajaba en moto, se detuvo para acampar.

La mujer logró contactar con una patrulla de la policía alrededor de las 23, y fue trasladada a un hospital, informó el oficial de la policía Pitamber Singh Kherwar al diario The Times of India.

Según Kherwar, la policía detuvo a tres personas en relación con la agresión, aunque sigue buscando a otros sospechosos.

Diversos medios de comunicación informaron que la víctima está siendo atendida en un hospital de Dumka y la policía abrió una investigación, consignó la agencia de noticias AFP.

En 2022, se reportaron en India una media de 90 violaciones diarias, según la oficina nacional de registro de delitos.

Sin embargo, muchos de estas agresiones no se notifican, por el estigma que suelen sufrir las víctimas y también debido a una falta de confianza en la labor de la policía. (Télam)