Tute recibe el premio "La Catrina" en homenaje a la caricatura de la Feria del Libro de Guadalajara

El caricaturista argentino Juan Matías Loiseau, más conocido como Tute, recibió el Homenaje de caricatura La Catrina, por su tiras humorísticas que han sido publicadas en medios nacionales y en varios países de Iberoamérica, en el marco de la 37ma. Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que culminó ayer tras nueve días de actividades.

Tute irrumpió en el mundo del humor gráfico en 1995, con sus primeros trabajos en el diario La Prensa y desde 1998 publica diariamente en La Nación. Fue distinguido con el Premio Konex (2012) y publicó los libros "Batu", "Todo es político", "Tuterapia" y "Mabel y Rubén".

Al recibir el premio, el ilustrador recordó al creador del personaje de la Catrina, el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada (1852-1913) y de qué manera utilizaba el humor para criticar a la sociedad como "un espejo social para mostrarnos cómo somos realmente", según informó el Diario de Yucatán.

"El reconocimiento de la Catrina fue para mí un orgullo, un honor recibir el premio que han recibido algunos de mis grandes maestros. Así que fue muy lindo, muy conmovedor, porque además cuando me dieron el premio se alzaron las manos con muñecos hechos de distintos materiales de mis personajes, un montón de jóvenes, pero decenas y decenas de muñecos. Un auditorio repleto y muy, muy conmovedor todo", comentó Tute en diálogo con Télam.

Con respecto al reconocimiento a los humoristas gráficos, advirtió que "No es muy común en nuestro país" a diferencia de México que "le da un espacio importante a los caricaturistas, a los humoristas gráficos, así que eso también es para destacar".

Consultado por las diferencias entre el humor mexicano y el argentino, Tute respondió que "quizá radica en que acá en México es muy difícil encontrar humor atemporal, el llamado humor blanco".

En ese sentido, destacó: "En general acá se dice caricatura política porque siempre está ligada a la actualidad, a la noticia, a la agenda política".

La directora de la FIL, Marisol Schulz, señaló que el trabajo de Tute demuestra que "un buen humorista nos provoca risas en cada cartón y con cada historieta" pero también ayuda a reflexionar en aspectos de la vida que no necesariamente son positivos. "Tute ha destacado por un humor puntiagudo y genial que nos habla desde el futuro como diciendo: tranquilos, todo se puede poner peor", agregó.

En el stand de Argentina en la Feria, inaugurado por la directora de Asuntos Culturales Paula Vázquez, y por el embajador en México, Carlos Tomada, se presentó una importante muestra de libros que corresponden a los programas e iniciativas que forman parte del Plan Libro Argentino, política pública impulsada por la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería.

Con una curaduría elaborada a partir de una convocatoria abierta de la que participaron más de 100 editoriales, se expuso una selección de títulos del catálogo Argentina Bibliodiversa. También se albergó una selección de libros del Programa Sur, que brinda apoyo económico para la traducción de obras argentinas a otras lenguas; y el catálogo Argentina Key Titles, una selección anual de 28 títulos argentinos creado con el objetivo de promover la venta de derechos.

También, la feria mexicana recibió a más de 24 editoriales argentinas entre las que se encontraron la Librería Akadia Editorial, Corpus Editorial y Distribuidora, Ediciones Journal, Albatros, Del Naranjo, Grupal Distribuidora, Imaginador, Distribuidora Waldhuter y Granica.

Además, estuvieron presentes la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), la Cámara Argentina del Libro (CAL) y la Fundación El Libro. (Télam)