Un artista español que reinterpreta "Las Meninas" con los rostros actuales de la realeza

Un artista español que se presentó al Concurso de Pintura y Escultura Reina Sofía del 2024 no ganó finalmente ningún premio en el certamen, pero sí generó un gran revuelo mediático con su trabajo presentado: una reinterpretación de la famosa "Las Meninas" de Diego Velázquez, con los rostros de la familia real actual, incluidos el polémico Juan Carlos I, que reside desde 2020 en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) tras protagonizar varios escándalos ligados a malversación de fondos.

"Las Menin@s del siglo XXI" se titula la obra cuyo autor, el artista Juan Antonio Romero, quedó con las manos vacías frente a la premiación del reconocido concurso español, aunque logró sin embargo convertirse en tendencia en las redes sociales, informa el periódico El Debate.

El artista de 63 años recreó la célebre obra maestra de Velázquez en una versión contemporánea en la que ha sustituido a la familia real del siglo XVII por la familia real actual en un ambiente más moderno, con la infanta Leonor en el centro rodeada de sus descendientes más jóvenes.

La obra se exhibe actualmente, y hasta el 29 de febrero, en la galería Mahely del barrio de Lavapiés, sobre la calle Fourquet, donde se puede apreciar cómo los integrantes de la familia real actual sustituyen sobre el lienzo a los pintados en aquel entonces por Velázquez.

La reina Sofía aparece sentada casi en un primer plano, junto a su perro, mientras que por la puerta de fondo se asoma Juan Carlos y la pareja de Felipe y Letizia se pueden ver apenas reflejados en el espejo del fondo de la escena. En esta reinterpretación, el pintor Velázquez permanece con pincel en mano, igual que en la original. No faltan jeans ni celulares en esta versión reloaded de "Las Meninas".

El artista explicó al periódico español que se inspiró en la escena original de Velázquez y que su intención no era ser polémico, sino rendir un tributo a la reina Sofía para un certamen que justamente lleva su nombre. El artista no se privó de incluir en la foto a Juan Carlos I, padre del rey Felipe, quien reside desde 2020 en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) a pesar de que la justicia española archivó en marzo de 2022 las investigaciones sobre sus distintas irregularidades fiscales.

"Las Meninas", obra maestra que conserva actualmente el Museo Nacional del Prado, es un retrato grupal que el artista español Diego Velázquez realizó para el rey Felipe IV de Habsburgo, cuando trabajaba para la Corte hispánica. Allí, representó a la infanta Margarita, hija del rey, rodeada de los cortesanos a su servicio, un gesto irreverente para la época que el autor, con tantos años que llevaba trabajando dentro del palacio, podía darse el lujo de hacer.

El Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, que organiza la Asociación Española de Pintores y Escultores, está dotado con diez mil euros y busca propiciar entre sus ganadores el reconocimiento internacional. (Télam)