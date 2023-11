Un centenar de personas con disfraces de Spiderman se reunieron con fines solidarios en Mendoza

La plaza Independencia fue el punto de encuentro para que cerca de un centenar de personas, vestidas como Spider Man, fueron convocados con el objetivo de colaborar con un merendero afectado por un incendio el pasado septiembre, en el barrio la Favorita, en la ciudad de Mendoza.

"Hemos hecho una reunión arácnida con toda la gente que le gusta Spider Man, con el objetivo de juntar alimento para un merendero", dijo a Télam Carlos Domínguez, uno de los impulsores de la iniciativa.

El punto de encuentro fue en el centro mendocino, en la plaza Independencia, y a pesar del calor que azotaba a las 15, con 30 grados de temperatura°, decenas de niños con sus máscaras y sus trajes de Spider Man, disfrutaron de la jornada solidaria, junto a sus familias y turistas que paseaban por el lugar.

"El objetivo era que vengan con su remerita, su gorrita, su disfraz y juntar alimentos", agregó Domínguez sobre la causa, también vestido como Spider Man.

Durante la tarde la convocatoria fue tomando volumen y la gran mayoría se acercó, cumpliendo con la premsa de donar un alimento no perecedero para colaborar con el merendero "Corazones Unidos", en el barrio La Favorita, que resultó afectado por un incendio.

Pablo Ortiz, un joven papá de 29 años, quien tenía de la mano a un mini hombre araña de siete años de nombre Juan Ignacio, se mostraron "felices de poder colaborar" y de participar del encuentro. "Somos de Córdoba, vinimos por el fin de semana, y vimos que se hacía un encuentro de Spider-Man, y nos vinimos, nos encanta", dij.

Por su parte, Ángel Ochoa, quien pertenece al grupo "Súperhéroes Solidarios", señáló a Télam que "hace un tiempo trabajamos con fines solidarios en distintos lugares. Escuelas, hospitales y comedores, como en esta oportunidad, con el merendero afectado por las llamas".

"Nuestro merendero está ubicado en el barrio 31 de mayo, en la Favorita y nosotros ayudamos a toda la gente que necesita en lo que podemos y estamos agradecidos con las personas que hoy colaboran con nosotros", dijo una de las responsables del merendero afectado, Gabriela Días Daina.

Junto a ella estaba Verónica Montero y juntas son las responsables del merendero "Corazones Unidos", y no pueden ocultar el agradecimiento a las personas que llenaron de alimento el stand ubicado para tal fin el centro de la plaza Independencia.

"En los puestos tenemos 30 personas, y en el barrio la Favorita tenemos otras 40 que se suman a otras que fueron afectadas por el incendio, algunos perdieron parte de su vivienda, otras no tenían ropa o comida, a todas ellas ayudamos", concluyó Daina.

A mediados de septiembre, unas 40 familias fueron evacuados de barrios de la periferia de la capital de Mendoza luego de un incendio que se originó en un parque automotor de infractores, en el cual se quemaron unos 26.000 vehículos.

(Télam)