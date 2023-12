Un exagente de modelos fue condenado a 16 años de cárcel por agresiones sexuales en Francia

El exagente de modelos Johan Mapaga fue condenado hoy en Francia a 16 años de prisión por "violaciones y agresiones sexuales" a unas quince jóvenes a las que "mantenía bajo su influencia con la promesa de llevarlas a las pasarelas".

Los magistrados de la corte de París declararon a Mapaga, de 43 años, culpable de "violaciones" y de "agresiones sexuales cometidas por una persona que abusa de su autoridad", según lo informado por la agencia de noticias AFP quien señaló que la acusación había pedido quince años de cárcel por considerarlo "peligroso" y con un "perfil inquietante".

"Soy consciente del mal que hice. No tengo nada que añadir", declaró Mapaga antes de que los jueces se retiraran a deliberar.

El tribunal también lo condenó a 7 años de supervisión sociojudicial y le prohibió ejercer cualquier actividad futura en la industria de la moda.

Mapaga, que mantuvo arresto domiciliario tras cuatro años de prisión preventiva entre junio de 2016 y junio de 2020, fue detenido y esposado al dictarse la sentencia.

Las jóvenes demandantes recibieron el veredicto entre lágrimas y una de ellas, que era menor de edad al momento de los hechos, clamó: "Por fin".

Según la acusación, Mapaga abordaba a las jóvenes, algunas menores de edad, en la calle o algún lugar público, incluso cuando salían de la escuela y las tentaba con la posibilidad de convertirse en modelos y prepararlas para una "carrera nacional o internacional".

Las jóvenes, algunas de 14 años, fueron separadas de sus familias y se encontraron "bajo su control", describieron las víctimas ante el tribunal.

Mapaga imponía a las aspirantes a una dieta drástica hasta llegar a humillaciones, "acoso moral" y "palabras denigrantes y humillantes", antes de las agresiones sexuales.

Tras el veredicto, el abogado de cinco querellantes, Mehana Mouhou, sostuvo que "gracias a esta decisión, las víctimas ya no se privarán de ser felices".

En tanto, los defensores del condenado, Romain Boulet y Alexia Gavini, consideraron que "el tribunal penal dictó una sentencia excesiva motivada por la emoción y no por la ley" y recordaron que cuentan con diez días para apelar. (Télam)