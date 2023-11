Un hombre de 103 años votó en La Plata y afirmó que vivir en democracia "está de 10 para 11"

Un hombre de 103 años votó hoy en un colegio de la ciudad de La Plata, y afirmó risueño que vivir en democracia "está de diez, de diez para once".

Se trata de Américo Smith, quien esta mañana votó en la Escuela Italiana, de la ciudad de La Plata, adonde ingresó con andador, vistiendo una remera con la imagen de Leonel Messi y junto a su pequeño perrito.

"No falté nunca, soy muy cumplidor", expresó el centenario votante, que fue aplaudido por los presentes y las autoridades de mesa.

El hombre, que llevaba a su mascota en el asiento de su andador, contó, en declaraciones al portal 0221, que " hay gente de 40 o 50 años que no vota, pero yo siempre voté, gracias a Dios".

"Vivir en democracia está de diez, de diez para once", dijo jocoso, tras lo cual recomendó a los que aún no cumplieron con el deber cívico de sufragar que "traten de cumplir siempre, hay que cumplir". (Télam)