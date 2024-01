Un hombre fue detenido en pleno centro de Mar del Plata por golpear y patear a su ex pareja

Un hombre de 53 años fue detenido hoy luego de que le propinara varios golpes de puño en el rostro y pateara a su ex pareja de 33, en la plaza San Martin, en pleno centro de Mar del Plata, informaron fuentes policiales.

Tras un llamado al 911, efectivos de la comisaría primera de Mar del Plata concurrieron al cruce de la calle Hipólito Yrigoyen y la avenida Luro, a metros de la municipalidad de General Pueyrredón, y procedieron a la detención de un hombre que minutos antes golpeó a su ex mujer en el rostro y en una de las piernas.

Los uniformados junto al personal del SAME constataron que la mujer, de 33 años, presentaba hematomas en el rostro y en una de sus piernas.

La mujer fue atendida en el lugar y no hubo necesidad de que sea trasladada a un centro asistencial de salud, según señaló el parte policial.

Tras ser asistida, la mujer relató que desde hace varios meses padecía episodios de violencia por parte de su ex pareja y decidió radicar la denuncia en la comisaria y ante la justicia, que solicitó una restricción de acercamiento para el hombre.

El agresor fue trasladado a la unidad carcelaria 44 de Batan y en el hecho tomó conocimiento el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente, quien lo imputó por lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género. (Télam)