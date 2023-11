Un homenaje a su madre que llegó a lectores angloparlantes

“Mamá”, el libro de crónicas que Fabián Sberón le dedicó a celebrar la vida de su madre Soledad Rodríguez fue traducido al inglés y publicado en una edición bilingüe. Para el autor, esa edición le dio la oportunidad de alcanzar otro público y de ver su escritura convertida en “otro libro”.

“El libro Mamá – Mother fue traducido por David William Foster, profesor de Arizona State University. A partir de la traducción de Foster, el libro ha sido leído por lectores y escritores que admiro#, cuenta Soberón y ejemplifica: “Me ha impactado la lectura de Chris Kraus o del propio David, de Marcy Schwartz, profesora de Rutgers University, New Jersey”.

Para describir la perspectiva que tienen los lectores angloparlantes de la historia de su madre el autor arriesga: “Supongo que la ven como la condensación de crónica, historia política y melancolía. Me han hablado de cómo el libro metaboliza el pasado argentino a través de breves relatos poéticos estampados en capítulos breves”.

Pero esboza también su propia perspectiva al ver su obra traducida: “Es extraño y fascinante leer tu propio libro en inglés. Sobre todo, creo que se ha convertido en otro libro, pero eso es lo que ocurre toda vez que alguien lee lo que uno escribe. El libro ya no me pertenece, forma parte de los que lo han leído”. (Télam)