Un joven murió ahogado en un lago al sur de la provincia de Chubut

Un joven de 20 años murió ahogado ayer en el Lago Musters, al sudoeste del Chubut, cuando compartía con un grupo de amigos el feriado de inicio de año, informó hoy la policía de la localidad de Sarmiento que intervino por cuestiones de jurisdicción.

Según pudo reconstruir la policía, el joven se introdujo en las frías aguas luego de haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas y no pudo mantenerse a flote.

La tragedia ocurrió en un lugar profundo donde no existen guardavidas y es de acceso público, sobre el oeste de ese espejo de agua.

El cuerpo fue extraído y se descartan otras circunstancias en relación al deceso, ya que no presentaba signos de violencia.

La fiscal general Marisol Sandoval, quien lidera la investigación, culminó anoche los trámites y entregó el cuerpo a los familiares para su velatorio y posterior inhumación.

En ese mismo lago, aunque en otro sector, un nene de 4 años con su hermana murieron ahogados en abril del 2022 cuando el viento dio vuelta un gomón.

La joven de 21 años fue encontrada flotando a media agua pero el cuerpo del pequeño jamás se halló.

Previo a ello, en diciembre de 2018, dos turistas oriundos de Caleta Olivia, Santa Cruz, que navegaban en kayak por el lago Musters, de 24 y 46 años, murieron ahogados al darse vuelta la embarcación.

El lago Musters está ubicado en el sur de Chubut, 550 kilómetros al sur de la capital y 160 kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia. (Télam)