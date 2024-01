Un libro de crónicas recupera sucesos poco conocidos de la historia jujeña

El libro "¿Güemes es jujeño?" reúne diez crónicas del periodista Jorge Delfín Calvetti sobre sucesos y personajes poco conocidos de la historia jujeña aunque muy vinculados a la identidad de ese territorio, historias que llevan como mascarón de proa una investigación sobre el lugar de nacimiento del héroe gaucho Martín Miguel de Güemes, a quien su autor relaciona con Jujuy en un texto que, aseguró, "no intenta afirmar nada" sino más bien "abrir interrogantes", basado, como los demás, en el diálogo con historiadores, documentaciones y memorias.

Oriundo de Maimará, Calvetti abordó la cuestión sobre el origen del general Martín Miguel de Güemes (1785-1821), hijo de un español y de una descendiente del fundador de San Salvador de Jujuy, Francisco de Argañaraz y Murguía, a quien la historia oficial lo consigna como un "gaucho salteño", "caudillo" y "militar" que con su división, conocida como "Los Infernales", lideró las luchas por la independencia argentina.

Calvetti se propuso ensayar sobre el lugar de nacimiento de Güemes -gobernador de Salta durante seis años, elegido por asamblea popular-, cuando se topó con un artículo de Emilio Bidondo, en el que sostenían que no hay evidencia de su nacimiento en la ciudad de Salta.

"En el primer congreso internacional de Historia Militar de 1982 en España, el profesor Juan Marchena, catedrático de la Universidad de Sevilla, se encontró con el coronel e historiador Bidondo y le acercó la foja de servicio de Güemes al ejército español", donde "dice bien claro país Jujuy", contó a Télam Calvetti.

Los datos, apuntó, fueron "extraídos del Archivo General de Simancas, España, considerados clave para saber el origen de Güemes", gran colaborador en el proyecto emancipador del general San Martín, innovador estratega militar y amigo de Manuel Belgrano.

En la foja de servicio del personal militar español en el continente americano conservado en este archivo, agregó Calvetti, se lee que Güemes era un "cadete" de "17 años", que venía del "país" de "Jujuy", que su "calidad" era "distinguida" y su "salud, robusta".

"Resulta imposible que Güemes o su padre, un alto funcionario de la corona, proporcione datos falsos cuando esperaba que la carrera militar sea el destino de su hijo", aseveró el investigador.

En el libro publicado por la editorial de la Legislatura jujeña, Calvetti recupera memorias de un general que comandaba la segunda campaña libertadora de España hacia Jujuy, quien destaca el crecimiento de los enfrentamientos con los gauchos del campo "agitados por un Güemes natural de Jujuy, que servía de comandante de avanzada de los enemigos".

Las memorias del general Pezuela "se dieron a conocer recién en 1950, lo mismo que otras declaraciones que son más que nada de la tradición oral", indicó el autor, para quien "tampoco es menor" que la madre de Güemes, María Magdalena de Goyechea y la Corte, "haya sido descendiente del fundador de Jujuy".

Se trata de diez crónicas que tienen como hilo conductor la historia jujeña, "basadas en periodismo de investigación", resaltó Calvetti, quien lleva más de 40 años escribiendo en los principales diarios de Jujuy y colaborando en La Prensa, Editorial Perfil, Tiempo Argentino y medios digitales. El además ex Secretario de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy disertará mañana a las 18 sobre este trabajo, en el Museo Nacional Terry, de Tilcara.

Entre esos sucesos y personajes casi ignotos, aunque muy vinculados a la identida jujeña, están Francisco de Paula Otero, "un jujeño radicado en Perú que fue condecorado por San Martín y ascendido a general por Bolívar en la guerra de la Independencia" o el barón de Holmberg, quien "creó la primera fábrica y fundición de cañones en Jujuy", así como la primera vez que se hicieron las preseas para las escarapelas, graficó Calvetti.

"Los patriotas decididos", "Defensa de Ricardo Rojas a la bandera nacional de la libertad civil", "El día grande de Jujuy y de nuestra independencia", "La bandera que acompañó a Belgrano y que no se conoce en la Argentina", "Rinconada el Valle Rico o del Oro, valerosa y sufrida", "José María Fascio: el Niño de oro" y "La beatificación del mártir" son algunas de esas crónicas.

(Télam)