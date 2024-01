Un motociclista murió al chocar con un colectivo en La Plata

Un joven motociclista murió hoy al chocar con un colectivo en la intersección de la avenida 7 y calle 54 de la ciudad de La Plata, informaron fuentes policiales.

El joven, de quien no se difundió la identidad, circulaba por la vía rápida de la avenida 7, con sentido a Plaza Italia (7 y 44), mientras que el colectivo de la línea Norte lo hacía en sentido contrario.

Por el momento, la investigación no pudo vislumbrar si el colectivo tenía luz verde para doblar a la izquierda, aunque sí lo estaba la luz para continuar avanzando por la avenida.

De la misma forma, se desconoce si la luz para el motociclista que venía por la mano contraria estaba en verde o rojo.

El motociclista, que circulaba con casco, impactó contra un lateral del micro y cayó gravemente herido al asfalto.

Según las fuentes policiales, estuvo desplomado en el lugar durante 20 minutos, hasta la llegada de la ambulancia del SAME, cuyos médicos constataron el fallecimiento.

Los peritos trabajaron en el lugar y el hecho quedó caratulado como "homicidio". (Télam)