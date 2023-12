Un nuevo mural en la Ciudad de Buenos Aires celebra la diversidad y el orgullo

Con el objetivo de visibilizar los derechos conquistados en materia de diversidad, un paredón del Patio de Juegos en el barrio porteño de Colegiales se convirtió en una obra de arte gracias al artista Alejandro Jedrzejewski (en instagram @rataroja) que, como parte del Grupo de Jóvenes de Amnistía Internacional Argentina, organizó la pintada de un mural que represente la lucha histórica y las movilizaciones por los derechos LGBTIQ+.

En la intersección de Santos Dumont y Av. Álvarez Thomas, en el barrio de Colegiales, se puede encontrar este nuevo mural que Jedrzejewski cuenta que surgió de la mano de Amnistía Internacional, que lo contactó para realizar un proyecto para el Mes de Orgullo.

"Estaba re contento porque hace mucho tiempo tengo ganas de hacer un mural, algo bien visible y bien público y Amnistia un poco me cumplió ese sueño", dice Jedrzejewski, oriundo de Rawson (provincia de Chubut), en diálogo con Télam.

Para el artista, "el arte es sumamente importante para la difusión de los derechos y la diversidad porque las imágenes, todo lo que consumimos en términos de símbolos, representaciones, arte, influencia en lo que pensamos hay una ausencia de personas trans y LGTB" y agrega: "Obviamente existimos y no vamos a dejar de existir nunca a pesar de todo lo que podamos intentar esas imágenes no se ven en nuestro entorno cotidiano".

El artista ejemplifica esta ausencia de símbolos en la vía pública que representen la comunidad desde su experiencia: "Cuando crecí me sentía sumamente solo, no había en Rawson un muro de la diversidad en ningún lado, la diversidad era la nada misma entonces para mí es muy importante poder hacer algo tan público y tan fácil de entender".

En la sección izquierda del mural se representa la lucha histórica con la representación de figuras como Carlos Jáuregui y Diana Sacayán, junto a pancartas de la primera marcha del orgullo en 1992, que simbolizan las primeras movilizaciones y reclamos por los derechos LGBTI+.

"Las figuras de Carlos Jáuregui y Diana Sacayán las añadí porque hay que mantener una continuidad a la memoria. Diana Sacayán no falleció hace más de 10 años y sin embargo no sé qué tanto conoce la gente más joven su legado o todo el trabajo que hizo. Entonces, para mí es importante también elevar estas figuras a la historia de Argentina en general porque no sabes tu propia historia cuando sos una persona trans", explica el artista.

Jedrzejewski destaca las sanciones de la ley de identidad de género y matrimonio igualitario: "Fue el resultado de una lucha muy larga, décadas de encarcelamiento, de persecución, de represión y de vivir en las sombras que esta gente desafió. Así que es muy importante seguir recordando eso, más que nada considerando el futuro próximo que tenemos con el avance de la ultraderecha y movimientos antiderechos, anti-LGTB, de con mis chicos no, todas esas cosas. Para recordar también cómo defendernos frente a todo".

El resto de los personajes representados en la pintura celebran y visibilizan los avances más recientes en materia de derechos: el matrimonio igualitario, el reconocimiento de múltiples formas de ser familia y la identidad de género. "Me enfoqué en representar las cosas positivas, que son el fruto de nuestras luchas obviamente, como poder haber obtenido la identidad, ahí yo pinté dos amigas mías, Angie y Kenny, con sus nuevos documentos respectivamente, que representan su identidad, y también como un mimo de vernos vives y felices, logrando nuestras metas, el tema del oficio, el tema de poder votar sin que ponernos una fila de hombre, varón, mujer, lo que sea", cuenta Jedrzejewski.

También abordan las áreas donde aún hay deudas pendientes: hoy, miles de personas exigen el pleno acceso a los derechos humanos desde el orgullo y la reivindicación de identidades y deseos diversos. Por ejemplo, aparece ilustrada la lucha por la aparición de Tehuel de la Torre, un varón trans desaparecido en 2021 tras ser engañado con una propuesta de trabajo. "Al lado está el reclamo por la reparación histórica trans, porque la dificultad para encontrar trabajo la compartimos personas trans jóvenes como de generaciones previas, y las generaciones previas que tienen tantas cicatrices y cargaron tanto tiempo con la lucha por su existencia merecen una reparación histórica por todo lo que sufrieron, tanto sea por represión estatal o por la sociedad misma", explica el artista.

Durante algunas de las jornadas de la pintada, Amnistía Internacional organizó un espacio encuentro y activismo por los derechos humanos, instalando un gazebo informativo y concientizando sobre la campaña "Escribe por los Derechos", en particular juntando más de 60 firmas para pedir justicia por el caso de Sofía Fernández, una mujer trans de 39 años, que murió tras haber sido detenida por la policía de Derqui, partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires.

De esta manera, para el artista, el mural se erige como "una especie de legado que continúa a través del tiempo y que está ahí, que es una memoria que hay que mantener viva". (Télam)