Un sismo de magnitud 5,7 sacudió el centro de México

Un sismo de 5,7 grados de magnitud sacudió hoy el centro de México, sin daños reportados hasta el momento, informaron las autoridades locales.

El epicentro del terremoto, registrado a las 14:03 hora local (17:03 en Argentina) y que desató el sistema de alertas preventivas, se localizó en la comunidad de Chiautla de Tapia, en el estado de Puebla, detalló el Servicio Sismológico de México.

Al momento, "no se reportan daños en la Ciudad de México", informó en su cuenta de X el alcalde Martí Batres.

"Al parecer no fue tan fuerte el temblor. De todas formas, pronto daremos más información", dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en un video, difundido en redes sociales, luego de entrar en contacto con autoridades de Protección Civil para conocer potenciales daños

Sergio Salomon, el gobernador de Puebla, donde se registró el epicentro, informó que el temblor fue percibido en varias localidades, pero no se informaron sobre posibles afectaciones.

El Servicio Sismológico de México estimó inicialmente el sismo en 5,8 grados, pero luego lo corrigió a 5,7, consignó la agencia AFP.

En la capital mexicana, las calles se llenaron de personas que salieron en cuanto escucharon el sonido de la alerta sísmica que advierte hasta un minuto antes de la sacudida.

"Estábamos en el restaurante cuando sonó la alerta. Todos salimos corriendo, dejando los platillos a medias", dijo Andrea Muñoz, de 28 años y que trabaja en el sector Condesa-Roma de la capital, uno de los más sensibles a los sismos debido a su subsuelo lacustre.

Varias avenidas, como el turístico Paseo de la Reforma, donde se ubican los edificios más altos de la megaurbe, se llenaron de una multitud de personas, muchas de ellas con teléfono celular en mano tratando de comunicarse con sus amigos o familiares.

El sismo ocurrió justo en el momento en que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, transitaba por las calles de la capital, según medios locales.

México se ubica entre cinco placas tectónicas cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo, particularmente en la costa del Pacífico, desde la frontera con Guatemala hasta el estado de Jalisco (oeste).

