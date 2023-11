Un total de 76 niños, niñas y adolescentes esperan ser adoptados en Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos abrirá este viernes la última convocatoria del año para personas residentes de esa provincia que puedan presentarse e inscribirse y adoptar a unos 76 niños, niñas y adolescentes que se encuentran a la espera de integrarse a una familia, informó hoy el Registro Único de Aspirantes con Fines Adoptivos entrerriano (Ruaer).

La solicitud estará abierta hasta el lunes 27 de noviembre inclusive, y deberán tener en cuenta que habrá talleres y entrevistas en Entre Ríos para ser evaluados, el primero de ellos -de forma virtual- este jueves 9 a las 15.

En esa primera reunión, obligatoria para poder adoptar, se le acercará información relevante sobre el trámite a realizar y, en particular, se abordará la realidad de la adopción y sus implicancias

Los interesados podrán completar un formulario (https://forms.gle/oSmvzhEZKFG7wpRt6) donde también acceden a las situaciones (particularidades y necesidades propias de cada niño, niña y adolescente por la vivencia de situaciones complejas a las que los adultos no han dado respuesta).

El Ruaer detalló que actualmente hay 53 niños y niñas de entre 0 y 12 años -la mayoría hermanos y mayores de 8 años-, y 23 adolescentes de entre 13 y 17 años, en proceso de búsqueda de familias.

La secretaria del organismo, María Silvana Spais, explicó a Télam que adolescentes de 13 años en adelante pueden iniciar su proceso adoptivo, aunque muchos de ellos "no prestan su voluntad", y el Ruaer detectó que "la mayoría son grupos de hermanos".

"Siempre lo prioritario es la preservación de esos vínculos" y que, preferentemente, sean adoptados por una misma familia, añadió la funcionaria provincial.

Si no es posible, como casos donde son hasta ocho hermanos y hermanas, se planifica trabajar con varias familias "dispuestas a sostener de manera real el vínculo entre los hermanos", explicó.

Los menores se encuentran bajo el cuidado y responsabilidad del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), en residencias socioeducativas, y los más pequeños están alojados en casas de familias de abrigo.

La información y requisitos están disponible en inscripcionruaer.jusentrerios.gov.ar, y también se habilitaron los teléfonos 0343 4209575 y 4209576, el Whatsapp +54 9 343 5329475 de lunes a viernes de 7 a 13 horas, y el correo electrónico a ruaer@jusentrerios.gov.ar.

También están disponibles las redes sociales de la entidad en Instagram (@ruaer_mpd) y Facebook (Registro de Adoptantes de Entre Ríos). (Télam)