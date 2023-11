Una argentina en la lista de la BBC sobre las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2023

La abogada, poetisa y activista feminista Lala Pasquinelli fue elegida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por su trabajo en "Mujeres que no fueron tapa (Mqnft)" contra estereotipos y mandatos; siendo la única argentina seleccionada este año para el proyecto BBC100Women y la segunda en la historia de esta iniciativa, dado que la primera fue Mabel Bianco en 2019.

La lista 2023 está integrada también por la ícono feminista Gloria Steinem, la ex primera dama estadounidense Michelle Obama, la ganadora del Nobel de Economía Claudia Goldín, la abogada de derechos humanos Amal Clooney, la futbolista ganadora del Balón de Oro Aitana Bonmatí, la experta en inteligencia artificial Timnit Gebru, la estrella de Hollywood América Ferrera y la empresaria Huda Kattan.

"En estos momentos tan particulares para los feminismos en nuestro país, recibir este reconocimiento, integrar una lista llena de las mujeres que admiramos y nos han abierto camino, nos confirma en el trabajo y en el hacer, nos legitima y nos visibiliza", dijo Pasquinelli quien fue seleccionada en la categoría "Cultura y Educación".

"Mujeres que no fueron tapa" (de una revista) es una idea original de la artista Lala Pasquinelli, fundada en 2015 para cuestionar los estereotipos de belleza y la representación de las mujeres en los medios de comunicación y la cultura popular", dice el portal de la BBC al dar a conocer las ganadoras con un breve perfil de cada una

"El proyecto está detrás de campañas virales que invitan a las mujeres a reevaluar la narrativa en torno a sus cuerpos, abordando cuestiones como el envejecimiento y las dietas. Su reciente llamado a la acción #HermanaSoltaLaPanza destacó historias reales de personas de todas las formas y tamaños", agregaron.

En lo personal, el artículo destaca que "Pasquinelli trabaja para desmantelar los ideales de belleza femenina homogéneos que, según ella, son 'clasistas, sexistas y racistas', y que alimentan aún más la desigualdad de género".

El criterio de selección fue basado en destacar a las mujeres que han estado trabajando para ayudar a sus comunidades en los ámbitos de la política, cultura, educación, deporte, ciencia, salud y tecnología.

Además, de cara a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), se eligió a quienes colaboraron para enfrentar el cambio climático y tomar medidas para adaptarse a sus impactos.

(Télam)