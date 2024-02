Una carta firmada por artistas pide eliminar el Pabellón de Israel de la Bienal de Venecia

Una carta que lleva recogidas más de 8.700 firmas de artistas, curadores, escritores, arquitectos y profesionales del arte, solicita que se excluya de la 60 edición de la Bienal de Venecia, al Pabellón de Israel como represalia por los bombardeos a la Franja de Gaza por parte de ese país, iniciados luego del ataque del 7 de octubre contra Israel llevado a cabo por el grupo palestino Hamas.

La respuesta a este hecho llegó rápidamente de la mano del ministro de Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, quien calificó de "inaceptable, además de vergonzoso" el pedir excluir a Israel de la Bienal de Arte de Venecia, que se realizará desde el próximo 20 de abril: "Es inaceptable, además de vergonzoso, el dictado de quienes se creen depositarios de la verdad y con arrogancia y odio amenazan la libertad de pensamiento y de expresión creativa en una nación democrática y libre como Italia", fueron las palabras del funcionario italiano.

La recién creada Art Not Genocide Alliance (ANGA) publicó una carta abierta dirigida a los organizadores de la bienal, en la que declara que "es inaceptable la presentación de arte que represente a un Estado implicado en atrocidades continuas contra los palestinos de Gaza" y pide que "no haya un pabellón del genocidio en la Bienal de Venecia", según informó la revista Artforum.

Los ganadores del Premio Turner, participantes pasados y presentes en la Bienal, escritores, artistas y curadores entre los que se cuentan Nan Goldin, Yto Barrada, Hannah Black, Yve Laris Cohen, Jesse Darling, Nina Katchadourian y Ahmet Öğüt han rubricado su firma a la misiva que alega que "la Corte Internacional de Justicia ha afirmado que Israel está cometiendo un genocidio plausible contra los palestinos de Gaza".

La carta asegura que los organizadores de la Bienal han guardado "silencio sobre las atrocidades de Israel contra los palestinos" y recordó, en otro tramo del texto, que a partir de 1968 se prohibió a Sudáfrica participar en la Bienal por su política de apartheid, una prohibición que se levantó en 1993, cuando éste se abolió.

"Mientras el pabellón israelí sigue adelante, el número de muertos en Gaza y Cisjordania aumenta a diario", se lee en la carta para luego añadir: "Cualquier representación oficial de Israel en la escena cultural internacional es un respaldo a sus políticas y al genocidio de Gaza".

En la nota difundida por el ministro italiano, como respuesta a esta acción, se lee que "la Bienal de Arte de Venecia será siempre un espacio de libertad, encuentro y diálogo y no un espacio de censura e intolerancia. La cultura es un puente entre los pueblos y las naciones, no un muro divisorio".

Desde que estalló el conflicto el pasado 7 de octubre, alrededor de 1.200 israelíes murieron en el ataque de Hamás y unos 250 fueron tomados como rehenes, mientras que el Ministerio de Sanidad de Gaza informó el pasado 25 de febrero de la muerte de al menos 29.692 palestinos. (Télam)