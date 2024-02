Una escultura del argentino Gabriel Chaile es finalista en un concurso para Trafalgar Square

(Por Mercedes Ezquiaga) Con el proyecto de un hornero de casi seis metros de altura, "un pájaro oriundo de Argentina, irreverente, que construye su casa en cualquier lado sin importarle el patrimonio" según define a Télam, el artista argentino Gabriel Chaile es uno de los finalistas del "Fourth Plinth", un concurso convocado para emplazar un monumento en el famoso Trafalgar Square, ubicado en el corazón de la capital inglesa, donde quedó seleccionado junto a otros seis artistas internacionales.

La alcaldía de Londres, que organiza el concurso -una de las plataformas de obras contemporáneas más importantes del Reino Unido- dio a conocer hoy los nombres -y las maquetas- de los siete preseleccionados del Fourth Plinth (Cuarto zócalo), que cumple 25 años y que dará como resultado el emplazamiento de dos obras, una en 2026 y otra en 2028.

Los nombres de los finalistas incluyen, además del argentino Gabriel Chaile, a Chila Kumari, Singh Burman, Ruth Ewan, Thomas J Price, Veronica Ryan, Tschabalala Self y Andra Ursuţa, cuyas maquetas de propuestas estarán exhibidas en una exposición en la National Gallery hasta el 17 de marzo.

"Todo lo que pasó hoy fue como una película", dice a Télam el tucumano Gabriel Chaile en diálogo telefónico desde Londres, donde asistió esta mañana al principal museo británico para el anuncio de los preseleccionados al certamen: "Hubo una primera instancia, en la que se convocó a 20 artistas internacionales a presentar sus proyectos a través de maquetas, y de ahí quedamos los siete que se anunciaron hoy. Ahora hay que votar. Si la gente vota puedo ganar", invita el artista, al alentar al público a emitir su voto en el link www.london.gov.uk/vote-fourth-plinth.

Sucede que las propuestas también podrán verse on line (o en la app Bloomberg Connects) y el concurso invita al público a expresar su opinión sobre las obras de arte postuladas, que servirá de base para la decisión del jurado a la hora de seleccionar las dos esculturas ganadoras, que se anunciarán el mes que viene.

"Yo siempre me tengo fe", dice con entusiasmo el artista. "Después, entre tener fe y lo que sucede hay unos pasitos", ríe el creador nacido en San Miguel de Tucumán en 1985, cuya propuesta fue presentada con su título original en español, "Hornero".

Según el comunicado de prensa oficial de la alcaldía de Londres, la propuesta de Chaile "es una celebración del comportamiento del pájaro Hornero Rufo, emblema nacional de Argentina. Este pájaro es conocido por construir sus hogares en superficies elevadas, como postes de la luz y monumentos. La obra de Chaile imitará la forma del nido, que se asemeja a un viejo horno de leña".

"Ellos me convocaron a presentarme y me mandaron el pedestal a mi taller, en Portugal. Teníamos un mes para trabajarlo. Y ahí empecé a flashear con este pájaro. Cuando era chico, en el campo de mis tíos caían los horneros de los árboles. Yo los juntaba y los tenía ahí en mi casa. Y cuando estudiaba en la facultad de Bellas Artes hice una escultura con los horneros. La cuestión es que me acordé de eso porque yo pensaba '¿qué hago con un pedestal?'. Porque es para exaltar una figura, todo lo contrario a lo que yo planteo con la horizontalidad del horno de adobe de mis obras. Entonces me concentré en la actitud del hornero, que levanta su casa en cualquier lado, en la ventana, arriba de una escultura, donde sea, no le importa nada el patrimonio. Me gusta su actitud irreverente", detalla Chaile, que participó en la muestra central de la Bienal de Venecia 2022.

En el proyecto que presentó, Chaile decidió además desplazar la escultura del centro y -a diferencia del resto de los artistas preseleccionados- la suya es la única obra que está "desplazada del centro, en la orilla, parece a punto de caerse", describe sobre la pieza que además "tiene huecos, para que se metan los pájaros si quieren".

El reglamento del concurso pide a los artistas participantes que utilicen materiales duraderos, por su emplazamiento al aire libre en la plaza principal de Londres: "Yo planteé dos opciones. Una es hacer la obra en adobe pero en Londres llueve mucho, y la segunda es mezclar adobe con aluminio, reciclando materiales de aluminio, como por ejemplo ollas viejas", relata el tucumano sobre una decisión que se tomará en caso de que resulte ganador. "Pero no quería utilizar bronce ni ninguno de esos materiales nobles", aclara. "Contrastaría con todo el material que se ve en la plaza, con las vistas a la National Gallery, al Victoria and Albert Museum, a todo lo victoriano. Me gusta ese contraste", aduce.

En sus obras, Chaile suele fusionar objetos simbólicos y materiales austeros, como el adobe, el ladrillo y el huevo, con los que alude a necesidades sociales básicas como la alimentación, la vivienda y el trabajo.

Ha realizado esculturas antropomórficas -algunas monumentales- en arcilla sin cocer, materiales austeros que muchas veces toman la iconografía de comunidades precolombinas, con los que busca visibilizar y dar voz a los pueblos opacados por la historia y las estructuras de poder.

El "Fourth Plinth" de Trafalgar Square es uno de los encargos artísticos más importantes del mundo, que sitúa en el corazón de Londres nuevas obras de artistas de renombre internacional. Este año se cumplen 25 años desde la inauguración de la primera obra, "Ecce Homo" de Mark Wallinger, en 1999. Hasta la fecha se han expuesto 14 obras en este emblemático lugar y se preparan para inaugurar en este año una escultura de la mexicana Teresa Margolles, en homenaje a una mujer transexual asesinada en México en 2016.

Entre las propuestas preseleccionadas, además de la Chaile, se cuentan "The Smile You Send Returns to You", de Chila Burman, una furgoneta de helados que simboliza el viaje de su padre desde la India hasta el Reino Unido; "Creer en el descontento", de Ruth Ewan, inspirada en el adorno de un gato negro fabricado en serie; y "Ancient Feelings", de Thomas J Price, una monumental escultura de bronce dorado que representa a una mujer ficticia.

También compiten en el concurso "Las batatas y los boniatos no son lo mismo", de Veronica Ryan, que presenta una isla de papas, originarias de Perú; "Lady in Blue", de Tschabalala Self, que rinde homenaje a una mujer de color, joven y metropolitana; y "Sin título" de Andra Ursuţa, una persona sobre un caballo cubierto con una mortaja.

"El Fourth Plinth es reconocido en todo el mundo por traer arte contemporáneo de clase mundial al corazón de Londres. Estoy encantado de que los artistas preseleccionados hayan presentado obras tan sugerentes", declaró Justine Simons, alcalde de Cultura e Industrias Creativas de Londres.

El Fourth Plinth está financiado por el alcalde de Londres con el apoyo del Arts Council England y Bloomberg Philanthropies. Las obras pueden verse on line en www.london.gov.uk/vote-fourth-plinth. (Télam)