Una mujer muerta y 43 personas hospitalizadas por el incendio en un edificio en el bajo porteño

(Agrega muerto y actualiza cifra de asistidos)

Una mujer murió, otras 43 personas debieron ser hospitalizadas por inhalar humo y 38 fueron asistidas por los servicios de emergencia en el barrio porteño de San Nicolás como consecuencia de un incendio que destrozó hoy dos pisos de un edificio de oficinas y viviendas ubicado en avenida Leandro N. Alem 668, al lado de la Secretaría de Trabajo, informó el director del SAME, Alberto Crescenti.

"Hay una persona fallecida", confirmó Crescenti en un declaraciones a la prensa en la zona del siniestro.

A su vez, consignó que hubo "un total de 43 personas trasladadas por inhalación de humo, con porcentaje por encima del millón, que van a cámara hiperbárica" y "hay 38 más asistidos en el lugar con unidades de oxigenación", de los cuales "tres son menores" de edad.

Las víctimas fueron trasladadas a los hospitales Argerich, Ramos Mejía, Fernández y Elizalde.

"Declaramos la alerta roja a todos los hospitales de la ciudad", agregó el director del SAME.

El jefe de Inspección de Bomberos de la Ciudad, Diego Coria, aseguró que si bien "no se puede aseverar que sea una implosión", sí hubo "fuego de forma generalizada y violenta en los pisos 6 y 7".

Además, precisó que "no hay riesgo de derrumbe y el fuego está controlado".

"Se puso a resguardo a todo el personal en la terraza y los departamentos contiguos", para evacuarlos de manera escalonada, indicó.

En cuanto al inmueble, señaló que se trata de un "edificio mixto, en el que funciona un registro automotor, oficinas y departamentos".

El fuego se originó pasadas las 11:30 en el sexto y séptimo piso del dificio de 14 pisos lindero a la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, según el parte de la Policía de la Ciudad, y dos horas después de iniciado comenzó a desmoronarse parte de la mampostería.

En tanto, las personas afectados por el siniestro fueron hospitalizadas por inhalación de monóxido y una mujer fue derivada junto a un niño al Hospital Elizalde, indicaron fuentes de SAME.

Entre los trasladados, había un efectivo de la Policía Federal Argentina, quien cumplía servicio bajo régimen de Policía Adicional en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, y no corría riesgo de vida.

A su vez, tuvieron que permanecer en la terraza dos personas con inhalación de monóxido pero estables, a la espera de que el operativo del cuerpo de Bomberos permitiera bajarlas.

El encargado del edificio confirmó esta tarde en declaraciones a la prensa que el inmueble no tenía instalación de gas y todos los artefactos son eléctricos.

"No sé lo que pudo haber pasado, no hay gas en el edificio. Hay oficinas y hay gente viviendo", señaló el encargado.

En el edificio hasta el quinto piso funciona un Registro de Propiedad Automotor y en el sexto y séptimo piso hay una empresa de computación en la cual se habría originado el incendio, informó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante un llamado al 911 Bomberos de la Ciudad y la Brigada Federal Especial de Rescate se desplazó este mediodía por un incendio en un edificio ubicado en Alem 668, lindero a la sede de la Secretaría de Trabajo.

Mientras un grupo atacaba el fuego en forma generalizada, el resto del cuerpo de Bomberos realizaba una "búsqueda de personas eventualmente afectadas", mientras operaba un hidroelevador de Bomberos de la Ciudad.

En ese marco, se realizó la evacuación preventiva de cinco mujeres y tres hombres del piso 8.

Del operativo, participaron 45 móviles del SAME y ocho dotaciones de Bomberos, cinco de la Ciudad y tres de la Policía Federal.

A raíz del incendio, en una amplia área del centro porteño se percibió este mediodía un intenso olor a humo y los colectivos que circulan por la zona del Metrobus del bajo tuvieron que modificar sus recorridos. (Télam)