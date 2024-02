Una primera edición de "Harry Potter y la Piedra Filosofal" fue vendida por 16.880 euros

"Harry Potter y la Piedra Filosofal", el primer libro de la saga creada por la escritora británica J. K. Rowling, que había sido comprado por centavos en 1997 en una librería de usados, fue subastado en Londres por 16.880 euros y adquirido por un comprador privado anónimo.

Hace casi treinta años una mujer había comprado este ejemplar, junto a dos libros más, por unos 46 céntimos de euro al cambio actual, en una librería que vendía textos de segunda mano en Crystal Palace, sur de Londres, y esta semana la casa de subastas Hansons lo puso a la venta demostrando que con siete libros, ocho películas, varios spin-offs y hasta una serie en preparación, el personaje del niño mago sigue generando furor.

"No tenía mucho dinero pero siempre me gustaba darme un capricho y echar un vistazo a las librerías de segunda mano los sábados por la mañana. Entré en uno de mis lugares habituales, una de las librerías de segunda mano cerca de la calle principal de Crystal Palace", dijo la mujer, en declaraciones divulgadas a través de Hansons.

Además contó que ese libro estaba en una de las pilas de unos canastos que estaban en el suelo de la librería y lo eligió casi por casualidad: "El libro de Harry Potter estaba entre las pilas, tal vez incluso por accidente, ya que todos los demás eran de Agatha Christie, Dorothy Sayers, Ngaio Marsh, hasta donde recuerdo. Lo compré como complemento junto con un par de títulos más: 40 peniques por los tres. A decir verdad, creo que ni siquiera lo miré adecuadamente", agregó la mujer, cuya identidad no fue revelada.

"Encontrar el libro hace treinta años fue un gran golpe de suerte en el momento oportuno por el cual siempre estaré agradecida", destacó.

En tanto, el experto en libros de Harry Potter de la casa de subastas, Jim Spencer, dijo que el libro es una prueba de cómo empezó "el fenómeno Harry Potter. Esta es la primera aparición impresa de la primera novela de Potter".

La vendedora de este ejemplar, que ahora vive en Italia, contó que decidió poner en venta el libro cuando empezó a leer acerca de los altos precios a los que se vendían algunos libros de Harry Potter. Eso la llevó a contactarse con Spencer para ver qué valor saber podía llegar a tener el suyo.

El ejemplar que se subastó esta semana sobrevivió a todas sus mudanzas a China, Taiwán, Reino Unido e Italia. Además contó que nunca lo leyó, ni ninguno de sus cuatro hijos, de entre 25 y 12 años, ya que siempre prefirieron ver las películas. (Télam)