Una propuesta rosarina para que los varones reflexionen sobre sus roles y las violencias

La Universidad Nacional de Rosario (UNR), junto al municipio local, conmemoran del 4 al 7 de este mes la Semana de las Masculinidades, con un concurso fotográfico nacional, charlas y encuentros para reflexionar sobre las diversas maneras de ser varones, los modos de resolver conflictos entre pares y su rol en la prevención de las violencias de género.

El objetivo de la conmemoración es generar espacios de reflexión y diálogo sobre las diferentes maneras de ser varón y vivir las masculinidades, como así también contribuir a la disminución de las violencias por razones de género y las que se dan entre varones como modo de resolución de los conflictos.

La iniciativa, establecida por ordenanza municipal en 2020 es impulsada por la secretaría de Género y Derechos Humanos, en el marco del Programa de Masculinidades dirigido por Daniel Teppaz, que trabaja con varones y mujeres con el fin de desnaturalizar los mandatos y privilegios que configuran las formas de vivir las masculinidades.

"Se trata de acompañar para dar posibilidades de repensar nuestros roles estereotipados de género", dijo Teppaz.

"Deconstruir no es destruir, es dar lugar a nuevas formas de ser que no nos permiten a veces ser padre, ser amigo, cuidarse y cuidar, corresponsabilizarse amorosamente con un cambio que no implique dolor para sí mismos, para otros varones y fundamentalmente para mujeres, niñeces y colectivo LGTB", explicó.

Las actividades comienzan el próximo lunes con una jornada de encuentro de espacios de trabajo con varones y una video conferencia del antropólogo y doctor en Ciencias Sociales, Matías De Stéfano Barbero, dedicado a la investigación sobre la intersección entre violencia, género y sexualidad.

El especialista es además miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social (MasCS) y de la Asociación Pablo Besson, donde integra el equipo de coordinación de grupos de varones que ejercieron violencia, y ha colaborado como asesor de diversos países y organizaciones internacionales.

La propuesta principal de la agenda será el lanzamiento a nivel nacional del concurso de fotografía 'Paternidades', junto al Centro Cultural Parque de España (CCPE), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), el Grupo de Estudio sobre Fotografía Latinoamericana de la Facultad de Ciencia Política y el Área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario, que se concretará el martes 5 a las 18 en el CCPE (Sarmiento y el río).

El objetivo es "sensibilizar a la comunidad, fomentando el diálogo sobre el rol de los varones y su participación para la construcción del bienestar colectivo, el ejercicio de las paternidades y la corresponsabilidad en los cuidados", según consta en las bases del certamen.

Luego de la presentación se llevará a cabo una charla con Matías Criado, psicólogo clínico, diplomado en género, especializado en el trabajo con masculinidades y coordinador de Paternando, que contará con la moderación de Ignacio Rodríguez.

En la Biblioteca Argentina (Presidente Roca 731), el miércoles 6, a las 15, se invita a la charla "Los varones y el feminismo en la literatura", a cargo de Enzo Maqueira, autor de "Higiene sexual del soltero", una novela que relata en primera persona la formación amorosa y social de un hombre, moldeado por el patriarcado, desde su ingreso a la primaria hasta su adultez.

Preguntas como: ¿Qué es un hombre? ¿de qué manera la escuela, la familia y el contexto disciplinan a un niño para convertirlo en una máquina de avasallar todo? abrirán el debate sobre la masculinidad en un mundo en conflicto.

Por último, el jueves 7 a las 10.30, en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Complejo Universitario Rosario-Riobamba 250 bis), se llevará adelante otra charla sobre Masculinidades a cargo de Claudia Fleitas, Lucía Marinelli y Daniel Teppaz, en el marco del cierre de año del área de Gestión Territorial de la Secretaría de Género y Derechos Humanos.

En la misma participarán organizaciones sociales y asistentes a las distintas capacitaciones brindadas durante el año.

(Télam)