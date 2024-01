Una serie y un libro reactualizan las ficciones y el oficio periodístico de Charles Dickens

Aunque su vida y sus relatos de personajes desgraciados están anclados en la época victoriana, el escritor británico Charles Dickens lleva dos siglos desafiando su contemporaneidad: en estos días su vigencia se reactualiza a través de una serie recién estrenada por la factoría Disney que retoma algunos de los personajes de su célebre libro "Oliver Twist", mientras en paralelo se publica en español un volumen que reúne sus textos periodísticos.

"The Artful Dodger" se llama la comedia dramática recién estrenada en el Reino Unido que se presenta como una secuela de "Oliver Twist", la historia del huérfano que se convirtió en la primera de las obras del autor en representar de manera realista el empobrecido inframundo de Londres, además de escenificar su hipótesis de que la marginalidad empuja al delito.

A diferencia de la novela, el protagonista de la serie es Jack Dawkins, un carterista cuyo apodo, "Dodger", hace referencia a su habilidad y astucia en esa ocupación. En el libro, Jack se convierte en el amigo más cercano de Oliver -aunque lo traiciona cuando lo atrapan- e intenta convertirlo en un carterista, pero pronto se da cuenta de que no lo logrará y siente lástima por él, diciendo: "Qué lástima". ¡Él es un mojigato!".

A partir de los acontecimientos que narra el conocido relato de Dickens, James McNamara, David Maher y David Taylor decidieron contar a través de ocho capítulos lo que le ocurrió a Jack después de que al final de "Oliver Twist" lo arrestaran por robar carteras y lo enviaran a prisión.

Ahora con su nombre real, Jack Dawkins, el personaje trabaja como cirujano y criminal ocasional en la Australia de la década de 1850. La serie muestra cómo al principio intenta eludir a su exmaestro de actividades ilícitas, Fagin, quien lo persigue para traerlo de regreso a una vida de crimen.

Considerada como “una historia de reinvención, traición, redención y amor con un giro”, la serie está protagonizada por la estrella de "Game of Thrones" Thomas Brodie-Sangster como el exladrón, quien comparte cartel con el actor David Thewlis en el rol de Fagin.

Todos los episodios de la serie se estrenaron por Disney+ en el Reino Unido el miércoles pasado luego de su primer lanzamiento en Australia y Estados Unidos, y las críticas han sido favorables: el periódico The Guardian, por ejemplo, le otorgó cuatro de cinco estrellas y lo describió como “rápido, furioso y realmente muy divertido”.

Dickens creó una extensa obra durante su vida, entre 1812 y 1870, con 15 novelas, cinco novelas cortas y cientos de cuentos entre las que se destacan "Grandes esperanzas", "Un cuento de Navidad" y "David Copperfield". De hecho, Ebeneezer Scrooge, Nicholas Nickleby, Copperfield y Twist han saltado al cine y la televisión en numerosas ocasiones. Junto a ellos, el narrador creó varias otras historias que fueron increíblemente populares en su vida, y cuando el cine comenzó a existir, varias de sus historias fueron adaptadas.

En paralelo a la serie, la obra del escritor se reactualiza también en "Pasiones públicas, emociones privadas", un libro publicado por primera vez en español que reúne su legado periodístico. El volumen, seleccionado y traducido por Dolores Payás, pretende acercar al lector contemporáneo el corpus periodístico del narrador.

Dickens fue periodista antes que novelista y su éxito como escritor de ficción nunca lo apartó de este oficio. Desde que siendo adolescente se iniciara como reportero parlamentario publicó más de 400 artículos en prensa, fundó y editó dos semanarios y cultivó los géneros más diversos: la sátira y la farsa, el melodrama y la estampa costumbrista, la opinión y el ensayo breve. (Télam)