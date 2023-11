Unas 250 personas de todo el mundo recorrerán la escena artística argentina

La Conferencia anual del Cimam que se llevará a cabo en Buenos Aires desde mañana y hasta al sábado potencia la escena nacional con la propuesta de recorridos especialmente consensuados entre los responsables de museos internacionales y la creación de una plataforma digital impulsada por el Museo de Arte Moderno.

Para dar cuenta del panorama artístico local, el programa de las tardes comenzará mañana ofreciendo a los 200 participantes extranjeros y los nacionales un recorrido por los barrios de San Telmo y La Boca a instituciones como Proa, y las fundaciones Andreani, Larivière, Forner-Bigatti, galerías, y espacios alternativos y programas de residencia de la Fundación El Mirador, La Verdi y Munar. También visitarán el taller de León Ferrari, y el cierre será con una función de la célebre ópera de Puccini, Madame Butterfly en el Teatro Colón.

En tanto, el viernes recorrerán las exposiciones del museo anfitrión y su programa de muestras "El arte, ese río interminable", y en dos circuitos diferentes recorridos por museos como el Malba, el Eduardo Sívori, la Casa Victoria Ocampo del Fondo Nacional de las Artes, el Museo Nacional de Bellas Artes, Arthaus, Muntref, el Centro Cultural Kirchner, finalizando en la Colección Amalita de Puerto Madero.

El tercer día se realizarán diez recorridos curados surgidos de las respuestas de los 80 delegados a la Conferencia que tuvo sus lugares agotadas ya en agosto.

Los recorridos pautados responden a los intereses manifestados, aunque "hay muchas temáticas y cuestiones artísticas que no están presentes", para los cuales harían falta 30 recorridos más, explica Victoria Noorthoorn, directora del Museo de Arte Moderno,

Entre las líneas de interés están "la cuestión ecológica, climática, reflexiones sobre el Antropoceno, la naturaleza, las cuestiones relativas a género, y los temas afines a la Conferencia". Y agrega: "Los miembros del CIMAM son 700 a nivel internacional" de los cuales 200 viene con sus recursos a "a una conferencia que tiene un foco educativo y social", centrado en la accesibilidad, el tema comunitario, la inserción o permeabilidad con las distintas organizaciones sociales que trabajan la inclusión. También dentro de lo que es género, activismo, feminismo, la presencia del cuerpo o la performance", menciona.

Luego destinan un recorrido por el barrio de Villa Crespo como polo emergente, que tiene "cuestiones de género relacionadas pero no solamente".

"En general son temáticas que tienen que ver con humanismos profundos, donde se sitúa el ser humano y su cuerpo hoy en sus distintas identidades, su futuro, el futuro de la humanidad y las cuestiones de vulnerabilidad, porque muchos se interesan en esto", cuenta la directora del Moderno. Y señala que ante la "situación desafiante que estamos viviendo en la Argentina, muchos se interesan en saber cómo la atravesamos desde el museo, cómo el museo se aproxima y trabajo, y cómo lo hacen los artistas, desde qué acciones porque -sostiene- hay muchísimos artistas que trabajan la solidaridad como una práctica de vida".

Y agrega: "lo que me emociona al ver todo el esquema es que la temática, estructura, los recorridos e intereses de la Conferencia tienen una coherencia estructural en todo el andamiaje construido entre el museo y la propuesta del Comité de Contenidos", explica sobre un área que integra.

Otro dato relevante es la creación de una plataforma en línea "Mapa de Arte Contemporáneo Argentino en Construcción", que reúne como un glosario la información de más de 700 artistas, 50 galerías, 15 archivos, 12 museos y 10 fundaciones, que participan en este proyecto de acceso público.

El Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno (Cimam) es una organización sin fines de lucro fundada en 1962, afiliada al Consejo Internacional de Museos (ICOM), creada en 1946 que nuclea una red de más de 35.000 miembros y profesionales de museos a nivel mundial.

El Cimam es la única red global de profesionales de museos de arte moderno y contemporáneo en el mundo que a la fecha cuenta con más de 700 directores, curadores especializados en el arte actual, de 86 países, con el objetivo de fomentar una red mundial de museos y profesionales con el fin de sensibilizar y responder a las necesidades cambiantes de estás instituciones artísticas, por medio del debate y la cooperación.

La Conferencia Anual es una de sus actividades principales donde se debaten cuestiones teóricas, éticas y prácticas relativas a la colección y exposición de arte moderno y contemporáneo, para compartir experiencias, y visitar las principales instituciones, colecciones y proyectos de arte contemporáneo de la región. Toda la programación está disponible en https://museomoderno.org/cimam/

