Universidades nacionales de todo el país realizan actos en defensa de la educación pública

Las comunidades educativas de universidades nacionales de todo el país se manifestaron este mediodía en defensa de la educación pública y gratuita frente a un modelo educativo “de negocios” que propone el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, a tres días del balotaje presidencial, en tanto que los consejos superiores de cada una de ellas sesionaron en simultáneo para respaldar el documento que difundieron rectores y rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

“Quiero agradecer el esfuerzo de más de los dos millones de estudiantes -el 81% de la universidad pública-, más de 300 mil docentes, a científicos y a los más de 50 mil no docentes argentinos que todos los días trabajan para sostener la universidad pública en la Argentina”, expresó el ministro de Educación, Jaime Perczyk, durante el acto en la Universidad Nacional de Hurlingham (Unahur), en la localidad de Villa Tesei.

“(Una convocatoria como la de hoy) hace falta, en un sistema que tiene más de 400 años, porque hoy la Argentina está discutiendo si pasado mañana hay aranceles o si seguimos con una universidad gratuita, sin aranceles, cogobernada y para todos y todas”, apuntó Perczyk.

Y añadió: “Lo que nos quieren plantear como novedad en la Argentina ya pasó y fue trágico. La Argentina ya tuvo aranceles hasta 1949 y antes de sacarlos teníamos 38 mil estudiantes universitarios, sin aranceles pasó a tener 140 mil”.

Frente a quienes proponen cerrarlas, el ministro sostuvo la importancia de que haya universidades “en todos lados porque en todos lados viven los y las argentinas que todos tienen los mismos derechos y eso es lo que está defendiendo todo el sistema universitario”.

“En esta elección estamos decidiendo entre una universidad que sea un negocio o una universidad que sea mejor, con más lugar para todos los chicos y las chicas”, aseguró.

Estudiantes, docentes, no docentes e integrantes de organizaciones estudiantiles participaron en las distintas actividades que llevaron adelante este mediodía en distintas universidades de la Provincia de Buenos Aires, entre ellas la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) donde la comunidad educativa se manifestó bajo el lema "Con amor, con orgullo, defendemos el futuro".

"Tuvimos una misión inicial, la de darle la posibilidad a los hijos de los trabajadores de acceder a estudios universitarios. Universidades que al día de hoy siguen teniendo el 80 o 90% de estudiantes primeros universitarios en sus familias", dijo por su parte Diego Molea, rector de la UNLZ.

Y continuó: "Esto es para transformar y no en lo individual. Nosotros en nuestras aulas, en estos tiempos en los que estamos atravesados por el individualismo, trabajamos y expresamos la importancia de lo colectivo y de la construcción de comunidad".

"Siempre con las puertas abiertas, siempre defendiendo y tendiendo puentes para nuestra comunidad. Nosotros no fuimos creados para dar títulos, fuimos creados y tenemos la obligación de construir comunidad. Con más universidades vamos a tener un mejor país", expresó durante el acto en esta institución.

Por su parte, convocaron “contra el arancel universitario” y en defensa de la educación pública la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) a partir de las 12 en el patio del edificio Tornavías; la Universidad Nacional de Lanús, en el mismo horario, en su sede de 29 de Septiembre 3901 y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, a las 16, en el Salón de los Pasos Perdidos, avenida Calchaquí 6200, Florencio Varela.

En tanto, bajo la consigna "La Universidad pública es presente y futuro, defenderla es una prioridad", se llevará adelante a partir de las 17 un festival cultural en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La Asociación de Docentes (Adulp) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) convocó a las 14 a realizar una foto en el Rectorado contra el arancelamiento, que se sumará a los actos que habrá en las diferentes facultades de la UNLP a favor de la universidad pública.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) informó que junto a la Sede Alto Valle-Valle Medio (AVVM), la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FaDeCS) de la Universidad Nacional del Comahue (UNComa) y Anses llevará adelante en General Roca actividades desde las 14 en el marco de los 40 años de la Democracia y en defensa de la educación pública.

En Tierra del Fuego, a las 19 se realizará un abrazo simbólico en las sedes de la Universidad de Nacional de esa provincia ubicadas en la ciudad de Ushuaia. (Télam)