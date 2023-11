Universidades nacionales realizaron actos en defensa de la educación pública

Las universidades nacionales de Mar del Plata, Santiago del Estero y Jujuy realizaron hoy actividades en defensa de la educación pública y gratuita a cuatro días del balotaje que definirá el próximo presidente de la Nación, mientras que mañana se expresarán en el mismo sentido otras casas de altos estudios de todo el país y se llevará a cabo un festival cultural a las 17 en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Cientos de estudiantes, docentes, integrantes de organizaciones estudiantiles, sociales y políticas participaron este mediodía de un abrazo a la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), en el marco de la campaña "Universidad Pública SÍ".

La acción reunió a miembros de la comunidad universitaria y a vecinos en la Plaza de la Memoria ubicada dentro del complejo, y luego los presentes rodearon en un abrazo simbólico la sede ubicada en Dean Funes y General Roca.

Pedro Sanllorenti, secretario general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense, dijo que el abrazo al complejo fue impulsado "por la necesidad y convicción de defender el modelo de universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad", y advirtió que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "pretende arancelarlo o privatizar con vouchers, tal y como reconoció durante el debate presidencial".

En tanto, estudiantes, investigadores, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) llevaron a cabo hoy, en la sede de esta casa de altos estudios, en la capital provincial, un "cartelazo" en defensa de la educación gratuita, con el lema "Ni voucher, ni arancelamiento".

Pablo Cejas, secretario general de Asociación del Personal No docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Apunse), dijo que "todos tenemos la obligación de defender la educación pública hoy y siempre" especialmente cuando se ve amenazada.

Por su parte, la actual ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif, "las políticas públicas son estratégicas para el desarrollo nacional y fundamentales para garantizar el bien común y lograr la igualdad social".

A su turno, Luis Garay, director del Instituto Espacio de la Memoria de Santiago del Estero, manifestó que "Milei, Villarruel (Victoria) y Macri (Mauricio) son una vieja expresión de la dictadura militar de nuestro país".

Por su parte, la comunidad de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) llevó a cabo un acto contra "cualquier propuesta de arancelamiento y voucherización que amenace su continuidad y acceso igualitario".

"Este domingo se trata que siga existiendo la universidad pública, gratuita y de calidad en la Argentina o que sea destruida", sostuvo Rodolfo Tecchi, coordinador del Consejo Social de la UNJu en el acto que se realizó bajo la consigna "No al voucher, no al arancel, universidad pública siempre".

Por otro lado, el secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Jujuy (Apunju), Francisco Montes, dijo que las políticas que proponen espacios como el de LLA "vienen a restringir derechos que permitieron llenar la universidad de hijos de los trabajadores".

En línea con otras casas de altos estudios, la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), a través de la Licenciatura en Música Autóctona, Clásica y Popular de América y en colaboración con el Consejo Argentino de la Música ofrecerá hoy, desde las 20, un concierto en el Teatro Margarita Xirgu.

Participarán la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías junto a su Cuarteto Vocal, dirigidos por Alejandro Iglesias Rossi y Susana Ferreres, la Orquesta Argentina de Mujeres "Celia Torrá" y, en el cierre, se presentaron Charo Bogarín y Juan Palomino.

A su vez, bajo la consigna "La Universidad pública es presente y futuro, defenderla es una prioridad", mañana se llevará adelante a las 17 un festival cultural en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

También mañana, la Universidad Nacional de Hurlingham a las 12 en la calle teniente Origone 101, de la localidad de Villa Tesei; la Universidad Nacional de San Martín, en el patio del edificio Tornavías; y la Universidad Nacional de Lanús, en el mismo horario, en su sede de 29 de Septiembre 3901, convocaron a distintas actividades que suman su postura bajo el hashtag #UniversidadGratuita.

La Universidad Nacional Arturo Jauretche convocó también para este jueves, pero a las 16, en el Salón de los Pasos Perdidos, avenida Calchaquí 6200, Florencio Varela.

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) llevará adelante una actividad, bajo el lema: "Con amor, con orgullo, defendemos el futuro" a partir de las 11 en la biblioteca central a favor de "la educación pública y los valores democrático. (Télam)