Uno de los museos más importantes de Londres convoca a fanáticas de Taylor Swift para un puesto

El museo Victoria & Albert (V&A) de Londres, conocido por su enorme colección de piezas de arte, diseño y performance que llega a más de 2,8 millones de objetos, publicó una oferta de trabajo dirigida a las fans más acérrimas de Taylor Swift, aquellas conocidas como "Swifties", quienes en caso de ser seleccionadas tendrán que asesorar a los curadores de la institución y explicar la importancia del vestuario o accesorios de la cantante para la historia del rubro en los que se especializa el espacio.

La convocatoria no es novedosa para el Museo, que en años anteriores lanzó búsquedas similares para sus exposiciones sobre estrellas de la música como David Bowie o la banda Pink Floyd. En este caso, el llamado se realiza poco antes de que la intérprete de "Anti Hero" y "Cruel summer" arranque la etapa europea de su gira The Eras Tour -la misma que la trajo en noviembre pasado a la Argentina- prevista para el 9 de mayo en París y con fecha de finalización el 17 de agosto en Londres.

Artefactos como estas pulseras y los carteles caseros que los fans llevan a los conciertos proporcionan una marca tangible del fenómeno económico, cultural y social en que se ha convertido la gira, que comenzó en marzo del año pasado y tendrá su punto final en diciembre.

Para tener chances en la postulación, las interesadas deberán ofrecer "conocimientos sobre la cultura y la artesanía" en torno a las pulseras de la amistad que los Swifties suelen intercambiar, así como los carteles hechos a mano que se muestran con frecuencia en los conciertos, según detalló el V&A en un comunicado.

El puesto de "Swiftie" rentada es una de varias consultorías sobre cultura pop que el espacio lanzó recientemente.También se buscan personas apasionadas por los emojis, los zapatos Crocs y el drag. Recientemente, reclutaron asesores sobre tarjetas de Pokémon y modelos de Lego.

La singular convocatoria es parte de una iniciativa para profundizar el "vasto conocimiento curatorial" empleando el conocimiento de expertos autodidactas en "nichos culturales específicos", sostiene la institución emplazada en el barrio londinense de South Kensington

"Estos nuevos puestos de asesoramiento nos ayudarán a celebrar y descubrir más sobre la enorme, y a menudo sorprendente, diversidad creativa que se ofrece en el V&A, además de ayudarnos a aprender más sobre las historias de diseño que son relevantes para nuestras audiencias de hoy", indicó el director del museo, Tristram Hunt.

La elegida deberá tener conocimiento sobre el cotillón artesanal que forma parte de los shows de la cantante ganadora de 14 premios Grammy, entre ellos la llamada pulsera de la amistad, que suele tener inscripta los nombres de las canciones y álbumes de Swift o los nombres de los propios fans y se ha convertido en uno de los rituales asociados con la asistencia a un concierto de la gira de “Eras”.

La tradición se inspiró en la letra de "You're on Your Own, Kid", una canción del álbum de Swift de 2022, "Midnights", en la que canta sobre hacer pulseras de la amistad como una forma de conectarse con otros a través de una experiencia compartida.

Estos accesorios jugaron también un rol central en la historia del origen de la relación de Swift con el deportista de la NFL, Travis Kelce. El jugador contó en julio en su podcast que había intentado darle a la cantante una pulsera con su número en uno de sus conciertos. Ella se enteró, se puso en contacto y la pareja comenzó a salir, según le dijo a la revista Time en diciembre.

El museo no estipuló un salario para el puesto de tiempo parcial, pero adelantó que cubrirá los costos de viaje “razonables” y que los candidatos seleccionados recibirán una membresía del V&A. Las interesadas ​​ya pueden presentar sus credenciales a través de la página web del espacio. Las solicitudes cierran el 7 de marzo.

El Victoria and Albert Museum fue fundado en 1852 por la reina Victoria y su esposo. Hoy alberga una colección de 5.000 años de arte con 2.8 millones de objetos de múltiples disciplinas. Por lo que se ve, la institución se niega a quedar fosilizada en el arte del pasado. (Télam)