Vargas Llosa es distinguido con el Premio Diálogo en Francia

El escritor peruano-español Mario Vargas Llosa y su traductor al francés, Albert Bensoussan, fueron distinguidos con el Premio Diálogo, que otorga una asociación hispanofrancesa en París, un galardón que el autor de "Conversación en la Catedral" suma al gran reconocimiento que recibió el año pasado cuando ingresó a la Academia Francesa.

"Como he dicho muchas veces, yo no sería el escritor que soy, ni mi obra sería la misma, sin la influencia de la literatura francesa", expresó Vargas Llosa en un mensaje leído por el escritor Pierre Assouline, durante el acto, celebrado en la embajada española, según consigna la agencia de noticias AFP.

"Traducir es transmitir -indicó por su parte Bensoussan-. La traducción multiplica el genio. El traductor ocupará siempre una plaza subalterna. Viene después, no ha creado, no ha conocido la tempestad dentro del cráneo del autor".

Bensoussan, un escritor con una larga trayectoria de traductor de grandes autores hispanoamericanos, recogió el premio en su nombre y en el de Vargas Llosa, quien actualmente se halla en Perú. Nacido en el seno de una familia de origen sefardí en Argelia, en 1935, ha dedicado décadas de trabajo a divulgar autores como Vargas Llosa, José Donoso, Zoé Valdés o Alfredo Bryce Echenique en Francia.

"Es el mejor regalo que le hicieron los Reyes Católicos a Francia", dijo el escritor francés Pierre Assouline, al presentar al galardonado, en una irónica referencia de la expulsión a fines del siglo XV de los judíos de España, gran parte de los cuales se instalaron en el norte de África.

El autor de "Conversación en La Catedral", Premio Nobel en 2010, entró el año pasado en la Academia Francesa, la primera ocasión que un autor que no escribe originalmente en francés forma parte de la institución fundada en 1635 por el cardenal Richelieu. (Télam)