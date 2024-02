Víbora muerde a dos jóvenes en Neuquén y realizan inédito operativo para obtener suero antiofídico

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén colaboró en un inédito operativo para traer hacia la capital provincial suero antiofídico para dos pacientes que fueron mordidos por una víbora coral, en la localidad de Centenario, informó hoy el Gobierno neuquino.

El operativo tuvo lugar anoche, luego de que los jóvenes fueran mordidos por una víbora de la especie micrurus (Coral) en Centenario y fueran atendidos en primera instancia en el hospital local, indicó el gobierno provincial en un comunicado emitido hoy.

Al respecto, el director general de Salud Ambiental y Cambio Climático, Horacio Trapassi, contó que los sueros antivenenos que estaban en la ciudad de Neuquén "habían sido utilizados días atrás para una niña proveniente de 25 de Mayo (La Pampa) con un cuadro similar, por este motivo, debieron trasladarse anoche las dosis que estaban en la localidad de Zapala y Cutral Co".

El operativo, a través del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) Zapala, pudo realizarse en dos horas, por lo que los pacientes pudieron salvar su vida y actualmente continúan internados en observación en el hospital Castro Rendón de la capital provincial, indicó el médico.

También contó que la mordedura de la víbora coral es "muy poco frecuente", y precisó que "en los últimos 20 o 25 años en la provincia no se registró ninguna de este animal" y ahora, en menos de una semana, tuvieron tres casos.

Aseguró que en nuestro país "la víbora que más comúnmente provoca mordeduras es la Yarará" y por este motivo epidemiológicamente y estadísticamente tenían distribuidos los antídotos en toda la provincia por si se producía un evento en forma esporádica en cada lugar.

"Los antivenenos en toda la República Argentina son extremadamente escasos, difíciles de fabricar y muy costosos. Los fabrican únicamente en el Instituto Malbrán de Buenos Aires y nos va a proveyendo a todas las provincias", explicó Trapassi.

Por otro lado, remarcó que la micrurus o serpiente coral "es autóctona de toda la República Argentina y también de la provincia de Neuquén. Entonces, es posible que nos encontremos con este animal en ciertos medios, por ejemplo, en zonas rurales".

Por ello, aclaró que "no es una invasión, no hay un ataque dirigido hacia seres humanos", y explicó que "esto sucede cuando el animal se siente agredido o amenazado, por ejemplo, si está quieto en un lugar y quieren agarrarlo, que es lo que sucedió".

Por último, el funcionario provincial recomendó que, ante la situación de encontrarse con una víbora, una araña o un alacrán, "nunca agarrarlos, alejarse del lugar donde está, no tocarlo y pedir ayuda", a las áreas de Fauna o Defensa Civil, porque van a morder o picar cuando se los intente tocar. (Télam)