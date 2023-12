Vecinos de las islas del Delta realizarán un corte en el río Tigre para pedir que vuelva la luz

Habitantes de las islas del Delta realizarán un corte y movilización mañana a las 11 en el río Tigre en la estación fluvial en reclamo del restablecimiento del suministro eléctrico que se encuentra cortado en muchos hogares de la primera, segunda y tercera sección desde hace 13 días, por el último temporal del 17 de diciembre.

"El Delta en emergencia, el sábado 30 de diciembre de 11 a 13 cortamos el Río Tigre, sumate con tu bote o a pie en la estación fluvial", detallaron los habitantes de las islas del Delta luego de realizar una asamblea y pedir a las autoridades municipales y Edenor una fecha que les asegure el regreso de la electricidad en esa zona bonaerense.

Pese a que hay desacuerdo entre los habitantes para realizar el corte o esperar a que avancen los trabajos que está realizando la comisión de crisis, conformada el miércoles pasado por el gerente técnico de Edenor, dirección del Municipio y vecinos, grupos de familias exigen una fecha certera del regreso de la electricidad a un día de festejar año nuevo.

Desde el ultimo temporal del 17 de diciembre que afectó a todo el país, en el que fallecieron 13 personas en la localidad bonaerense de Bahía Blanca, muchos barrios en diferentes provincias se vieron afectados con cortes de suministro eléctrico al igual que las islas del Delta, pero en gran parte de esa zona no regresó la luz desde entonces y festejaron Navidad con velas y muchos sin agua.

"Es difícil dar respuesta exacta de cuantos están sin luz, porque no se sabe a ciencia cierta cuántos vivimos en la isla. Los dos últimos censos fueron poco exactos. Pero la segunda y tercera sección, o sea, todo lo que está del otro lado del Paraná de las Palmas, no tiene luz y no tendrán por bastante tiempo. No es la mayor población, pero están muy aislados y sin ningún servicio, al no poder cargar celulares, ya no pueden ni reclamar", contó a Télam el isleño Diego Renicoli.

En cuanto a la primera sección, en donde viven cerca de 15.000 personas y llegan a 20.000 el fin de semana, el isleño informó que continúan sin luz "en río Luján, Carapachay, Caraguata, partes del río Sarmiento, del Abra Vieja, Capitán, Toro, Torito, Antequera, Cruz Colorada, Espera, Esperita, Angostura, Gelves, Rama Negra, entre otros".

"Uno de los ingresos económicos importantes para nuestra zona es el turismo, el alquiler de casas y cabañas, y eso está todo parado. Se devuelven las señas de reservas para las fiestas", explicó.

Según aseguraron en asamblea de ayer, ya llevan relevados más de 100 puntos de conflicto (árboles y líneas caídas) y resta verificar una parte de la tercera sección que seguramente se realizará hoy.

El documento que realizaron los vecinos luego de la asamblea informa que "se cuenta con el compromiso de la provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad para seguir muy de cerca el avance de los arreglos e ir asistiendo a los más vulnerables".

"Les pedimos al menos combustible para los que tienen la posibilidad de tener un generador y ayuda sobre todo a los más alejados del continente, que están a más 4 horas de lancha colectiva", aseguraron desde el documento.

(Télam)