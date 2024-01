Vecinos del Delta realizarán asamblea tras "falta de respuestas" por cortes de luz luego de temporal

Habitantes de las islas del Delta de Tigre realizarán mañana una asamblea en la estación fluvial ante “la falta de respuestas del comité de crisis” por los cortes del suministro de electricidad que afectan desde hace 16 días a cientos de usuarios tras el temporal del 17 de diciembre pasado.

“Si bien hay zonas en donde Edenor ha restablecido el servicio los días 31/12 y 1/01, las respuestas de la empresa, así como del municipio (de Tigre) y la DPI (Dirección Provincial de Islas), han sido insuficientes”, advirtió un comunicado de la Comisión Ambiente de la Asamblea Vecinal del Delta que difundió la nueva medida de protesta que realizarán.

La asamblea tendrá lugar mañana a las 11 en la Terminal Fluvial de la localidad bonaerense de Tigre, ubicada en Bartolomé Mitre 375.

La empresa Edenor informó este domingo a Télam que se encontraban sin servicio eléctrico 4.078 clientes en el Delta, mientras actualmente el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) indica que 1.870 usuarios están con cortes de luz, aunque isleños, en diálogo con esta agencia, advirtieron que esta cifra puede ser más elevada.

También indicó que “se estima que, si las condiciones climáticas lo permiten y no surgen inconvenientes adicionales, en los próximos días la totalidad de los habitantes del Delta contarán con suministro nuevamente”, mientras informó que requerirá de “una inversión de 12 mil millones de pesos”.

El miércoles pasado, integrantes de la dirección del Municipio bonaerense, gerencia técnica de Edenor y vecinos crearon un comité de crisis para trabajar y ayudar a que se restablezca la electricidad.

Sobre la situación actual, Daniel Bracamonte, isleño y referente de la organización isleña del Movimiento De Raíz, explicó a Télam que “aparecieron algunas cuadrillas, hoy hay un poquito más de movimiento porque contrataron a otra empresa aparte, pero siguen sin dar garantía de cuándo se va a restablecer la luz”.

A raíz del temporal cayeron 299 postes de luz, 501 árboles fueron derribados sobre la red de Media Tensión y se cortaron 90 líneas áreas de Media Tensión cortadas, informó Edenor.

“Hay más de 16 mil personas sin respuesta y sin apoyo, en un total estado de abandono, sin un plan de contingencia para emergencias en el territorio que contemple eventos generados por el cambio climático, que serán cada vez más frecuentes”, sostuvieron desde la Comisión.

Además, resaltaron que “los electrodependientes y lxs vecinxs con medicamentos dependientes de una cadena de frío son hoy los casos más prioritarios” e informaron que no saben “en qué estado de asistencia se encuentran y tenemos testimonios de muchos que ya han perdido sus medicaciones”, mientras “hay familias con casas destruidas que no han recibido ayuda del municipio o de la provincia”.

En este sentido denunciaron en redes sociales que “Edenor y Rowing no están brindando información clara y proveyendo un mapeo real del estado de las trazas y de los trabajos encarados para restablecer la energía”.

“Necesitamos que el Señor Intendente y el Gobernador de la Provincia muestren un mínimo de empatía”, sostuvieron desde la Comisión, al tiempo que advirtieron que “la forma en que se están resolviendo las cosas parece responder a un plan sistemático de despoblación del Delta que dejaría el campo libre para el avance del negocio inmobiliario”. (Télam)