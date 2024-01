Vecinos del Delta reclamaron por la falta de luz y pidieron que se declare "estado de catástrofe"

(Actualiza con el resultado de la asamblea y protesta en la Municipalidad de Tigre)

Habitantes de las islas del Delta de Tigre realizaron hoy una protesta en el interior de la Municipalidad de ese distrito bonaerense ante "la falta de respuestas del comité de crisis" por los cortes de energía eléctrica, el único servicio público que llega a las islas y que afecta a miles de usuarios tras el temporal del 17 de diciembre, por lo que aseguraron que afrontan "una situación de abandono total de personas" y pidieron que se declare el estado de catástrofe en el territorio insular.

Con carteles con consignas como "18 días sin luz en el Delta" y con bidones de agua vacíos, unos treinta vecinos lograron ingresar este mediodía en la sede de la Municipalidad luego de un forcejeo con los policías que custodiaban la sede del Ejecutivo municipal.

Al grito de "Queremos luz" y aplausos como signo de protesta, los primeros isleños que encabezaron la movilización hicieron una sentada en el hall del edificio ubicado en el centro de Tigre, mientras que el resto del grupo permaneció en la vereda luego de que el personal policial les impidiera el acceso.

"Los isleños de Tigre y de San Fernando hace 18 días que estamos sin luz. Solamente el 30% de los isleños recuperaron la luz y la recuperaron con problemas", indicó a Télam Daniel Bracamonte, vecino del Delta.

"En algunos casos la luz vino con 360 amperes (una medida superior a lo normal), les destruyó la heladera y todos los electrodomésticos. En otros casos, como me pasó hoy a mí, volvió muy poca luz y no arranca ningún motor", agregó el isleño que vive sobre el río Luján y remarcó que se trata de "una situación de abandono total de personas".

Desde el temporal del 17 de diciembre, en el que fallecieron 13 personas en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, muchos barrios en diferentes provincias se vieron afectados con cortes de suministro eléctrico, al igual que las islas del Delta, pero en gran parte de esa zona no regresó la luz desde entonces.

"Si bien hay zonas en donde Edenor ha restablecido el servicio los días 31 de diciembre y primero de enero, las respuestas de la empresa, así como del Municipio y la DPI (Dirección Provincial de Islas), han sido insuficientes", advirtió un comunicado de la Comisión Ambiente de la Asamblea Vecinal del Delta.

La empresa Edenor informó el domingo a Télam que seguían sin servicio eléctrico 4.078 clientes en el Delta, mientras que el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) indicaba hoy que cerca de 1.500 usuarios continuaban esta tarde con cortes de luz.

Sin embargo, los isleños advirtieron, en diálogo con esta agencia, que esa cifra es más elevada y que muchos usuarios "no tienen ni siquiera señal en el celular para hacer el reclamo".

El miércoles, integrantes de la dirección del Municipio bonaerense, gerencia técnica de Edenor y vecinos de la zona crearon un comité de crisis para trabajar y ayudar a que se restablezca la electricidad, pero los isleños señalaron a Télam que los funcionarios "no responden los mensajes en el grupo de WhatsApp".

La decisión de movilizarse hoy hasta la Intendencia fue tomada en una asamblea que tuvo lugar esta mañana en la Estación Fluvial de Tigre, donde se congregaron más de 50 personas, quienes coincidieron en que la falta de respuesta "parece responder a un plan sistemático de despoblación del Delta que dejaría el campo libre para el avance del negocio inmobiliario".

Luego de más de una hora de protestas en el interior de la Municipalidad, se presentaron algunas autoridades como Alejandra Galeano, subsecretaria de Redes Urbanas; Guillermo Gómez, secretario de Economía y Hacienda; y Cecilia Ferreira, en representación interina del intendente Julio Zamora, quien se encuentra de licencia.

En una reunión abierta en el hall, de la que participó Télam, los vecinos reclamaron que el municipio intime a Edenor para restablecer el suministro eléctrico, que se desarrollen obras de infraestructura, que la Municipalidad distribuya agua potable y hielo para asistir a las personas, que se articule un plan de acción junto con la intendencia de San Fernando y que vuelvan a funcionar las antenas para recuperar la conectividad de la telefonía celular.

También, advirtieron que se encuentran en una crisis sanitaria porque las salas de salud ubicadas en el Delta tienen problemas con el funcionamiento de los grupos electrógenos y la población no tiene señal para llamar a los médicos en caso de una emergencia.

Por otro lado, expusieron que por la falta de electricidad no tienen agua y que AySA les comunicó que dejará de proveer el servicio de emergencia para la distribución de agua en embarcaciones que llenaban los bidones que cada familia instaló en los muelles.

Frente a esta situación, los isleños exigieron que se declare el estado de catástrofe porque "ya es más que un estado de emergencia", y Galeano se comprometió a realizar una presentación conjunta para dictar esa medida.

En tanto, el subsecretario Gómez prometió distribuir nuevos generadores eléctricos en las salitas donde no funcionan.

Con el objetivo de dar respuesta a los reclamos presentados, Ferreira fijó con los vecinos una reunión para mañana a las 12 en el Concejo Deliberante de Tigre, ubicado en Paseo Victorica al 902.

Allí se reunirán autoridades del municipio, junto con funcionarios de Edenor, cuatro representantes de los isleños y restaba confirmar la presencia de alguna autoridad del Gobierno provincial. (Télam)