Verifican en Salta un descenso sostenido en la cantidad de nacimientos en los últimos años

Un informe elaborado por el Hospital Público Materno Infantil (HPMI) de Salta refleja el descenso sostenido en el número de partos desde 2016, con una disminución cercana al 30%, ante una política de promoción de salud sexual y planificación familiar que ayuda a evitar los embarazos no deseados.

"Desde 2016, cuando hubo 8.247 partos, la tasa de natalidad ha bajado sostenidamente entre el 2% y el 9% anual", expresa el informe elaborado por el principal centro obstétrico provincial.

Este estudio indica que en 2.017 se registraron 7.780 partos; en 2018 fueron 7.678 partos; en 2019 llegaron a 7.005; en 2020 a 6.538; en 2021 a 6.349; en 2022 a 6.197; y en 2023 fueron 5.798.

En 2023, debido a que hubo 83 partos múltiples, el número de nacimientos fue de 5.881, cifra que según el informe del HPMI, es un 6% menor a la cantidad de nacimientos registrados en 2022.

De esta manera, el hospital concluyó que desde 2016 se produjo una disminución en la cantidad de partos cercana al 30%.

En este sentido, desde el Gobierno de Salta se consideró que, con una política sostenida de promoción de la salud sexual y planificación familiar y de provisión de métodos de anticoncepción, a través del Ministerio de Salud Pública, se logró un descenso en la cantidad de nacimientos, lo que significa que se están evitando embarazos no buscados.

Esta política se desarrolla mediante campañas de consejería en planificación familiar y facilitación del acceso a los métodos de anticoncepción, desde la Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable, los hospitales y centros de salud.

En el HPMI, desde hace cuatro años está en marcha el programa de Anticoncepción Inmediata Posevento Obstétrico (Aipeo), por el cual se ofrece a la mujer que dio a luz la posibilidad de acceder a un método de anticoncepción de larga duración, al tiempo que dispone de una consejería en salud sexual y reproductiva.

El registro que lleva este programa consigna que, en 2023, el 64% de las mujeres que dieron a luz accedieron a un método de planificación familiar luego del parto.

El objetivo de esta política es que la mujer pueda elegir cuándo embarazarse nuevamente y evitar un embarazo no buscado.

El informe indica además que, de las más de 3.700 mujeres que optaron por un método anticonceptivo, el 41% eligió el dispositivo intrauterino (DIU); el 36% la lisis tubaria; el 21% el implante subdérmico (ISD); y el 2%, inyectables. (Télam)