Vizzotti celebró la autorización del aceite de cannabis íntegramente público producido en Jujuy

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, celebró hoy la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) del aceite de cannabis medicinal íntegramente público producido en la provincia de Jujuy para un mayor acceso y comercialización.

"La Anmat acaba de registrar el primer producto de aceite de cannabis categoría vegetal 'CBD10' con una producción íntegramente pública", dijo la funcionaria nacional luego de recorrer la empresa estatal jujeña Cannava, dedicada a la producción de derivados medicinales de cannabis ubicada en la Finca El Pongo, a 27 kilómetros de San Salvador.

Acompañada del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el ministro de Salud provincial, Gustavo Bohuid y otras autoridades de Cannava, celebraron la autorización del producto que ya se administra a pacientes y puede comercializarse en el país.

Este aceite de cannabis se destina a personas con padecimientos como epilepsia refractaria, tumores avanzados, y con dolores crónicos, lo cual "es también salir de la hegemonía médica y pensar en un producto muy seguro que les genera bienestar a las personas", sostuvo Vizzotti.

Para la funcionaria nacional, "a veces, aunque no cure, aliviar también es un desafío e implica ver a la persona como sujeto de derecho", aseveró.

La producción del producto denominado CBD 10 es un aceite de cannabis que se consume vía oral y que ya se les otorgó a pacientes jujeños con diferentes padecimientos que permanecen internados en el hospital público de la ciudad de Perico.

Vizzotti ponderó que la empresa Cannava permitiera "tener desde la semilla hasta el registro en el Anmat para favorecer el acceso de calidad al aceite de cannabis" por lo que consideró que ello "es una demostración de que realmente se puede articular entre Nación y provincia".

Luego manifestó que las iniciativas tienen éxito gracias a la "investigación pública con innovación, desarrollo", da lugar a la "sustitución de importaciones y la posibilidad de exportación, siempre con una mirada de articulación publica privada y el Estado cumpliendo el rol rector para poder lograrlo", enfatizó.

Más adelante reflexionó que en torno a los mitos que "se fueron derribando", en relación al aceite de cannabis: "se dio por la convicción de muchísimas personas de la sociedad que se empoderó del insumo que le cambiaba la vida a sus familiares que estaban sufriendo, pero en un marco de inseguridad", analizó.

"Ese camino permitió que la universidad pública, y equipos de salud encontraran un Estado que los escuchó y tuvo la valentía de poder ampliar el decreto reglamentario para expandir los proyectos, además de programas como el Reprocrann y el registro de productos medicinales", completó.

Vizzotti adelanto que el Estado nacional trabaja para conseguir "las aprobaciones internacionales" y así expandir el nuevo producto medicinal el cual aseguró es de mucha calidad.

Por su parte, Morales consideró que la autorización del organismo nacional "nos pone un paso más adelante. Necesitamos un estado presente", refirió no sin antes ponderar los cinco años de avance del proyecto impulsado en la provincia de Jujuy.

En otro tramo destacó los resultados favorables del aceite de cannabis y el trabajo que "favoreció a gente que no tenía acceso al producto", que cumple normas nacionales e internacionales, y adelantó que recibió consultas de "Brasil, Japón, y Alemania" que requieren el aceite medicinal.

"Esta es una política de salud del Estado. Lo digo para los que creen que hay que privatizar la salud o la educación pública", enfatizó, para luego remarcar la necesidad de contar con un "Estado presente".

Durante su estadía en Jujuy, la ministra Vizzotti visitó el hospital Pablo Soria, cabecera de la provincia, donde se destinó un tomógrafo y resonador, además del hospital San Roque de la capital jujeña, que recibirá por parte de Nación un egen expert, un aparato tecnológico para diagnóstico molecular de la tuberculosis.

Hacia la tarde, la funcionaria nacional, finalizaba su cronograma de actividades al visitar las obras del hospital regional que se edifica en la ciudad de Libertador General San Martín. (Télam)