Voluntarios intentan recuperar millones de bolitas de plástico que inundan las playas de España

Cientos de voluntarios intentan recuperar con coladores y tamices millones de pequeñas bolitas de plástico -llamadas "pellets"- vertidas al mar por un buque de carga en diciembre y que están inundando las playas noroccidentales de España, se informó hoy.

Los "pellets" o pequeñas bolitas blancas, de unos 5 milímetros de diámetro, se amontonan desde hace días en las playas de la región de Galicia desde que cayeran al mar el 8 de diciembre seis contenedores de un barco de bandera de Liberia, que hacía la ruta entre los puertos de Algeciras, España, y Róterdam, Países Bajos.

Según el gigante danés del transporte marítimo Maersk, propietario de los contenedores, uno de ellos contenía bolsas de gránulos de plástico, usados principalmente para producir botellas.

En Galicia, región que recuerda la marea negra provocada en 2002 por el hundimiento del petrolero Prestige, los voluntarios trabajan desde hace varios días con tamices o coladores para limpiar las playas de los millones de "pellets".

"Estamos recogiendo los 'pellets' con instrumentos de la casa que tenemos nosotros mismos", explicó Adriana Montoto, una farmacéutica de 35 años, que lamenta que sean las "oenegés las que están organizando" la limpieza.

Sonia Iglesias Rey, de 26 años, utiliza una cesta de bambú en la playa de Noia para retirar los "pellets" que flotan en el agua.

Las tareas de limpieza están organizadas por organizaciones como Ecologistas en Acción, que acusan de "inacción" a las autoridades regionales, y anunciaron ayer la movilización de 200 personas para ayudar a limpiar las playas, consignó la agencia AFP.

Los "pellets" "se utilizan para la fabricación de todo tipo de productos, mas su reducido tamaño hace que sea muy complicada su recogida una vez que se mezclan con la arena", señaló en un comunicado Ecologistas en Acción, que presentó una querella contra la naviera por "delitos contra el ambiente".

El lunes la Fiscalía española anunció la apertura de una investigación.

Según una estimación realizada para la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, en 2018, cada año llegan al medio ambiente europeo hasta 167.000 toneladas de estas microperlas de plástico, también llamadas "lágrimas de sirena".

Las bolitas son ingeridas por los animales marinos, por lo que pueden acabar en la alimentación humana.

"Los pescados, aves y crustáceos confunden los 'pellets' con huevos de pescado e ingieren, causando mortandad tanto por la toxicidad del plástico como por inanición, al no poder alimentarse por tener el estómago lleno de plástico", detalla Ecologistas en Acción.

Las playas de los municipios de Vigo, Pontevedra, Muros, Noia, Ferrol y La Coruña son las más afectadas, pero también se han encontrado microplásticos en regiones vecinas.

"No sabemos todavía cuál es la magnitud de lo que puede ocurrir", indicó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la radio Cadena Ser.

"No podemos permitir que la limpieza de las playas afectadas sea asumida por el maravilloso compromiso de los voluntarios y las organizaciones ecologistas", detalló el Ministerio para la Transición Ecológica.

Finalmente, el gobierno gallego anunció recién hoy que elevará el nivel de alerta de contaminación al 2, lo que disparará el envío de ayuda por parte del Estado central. (Télam)