Vuelos demorados y desviados en Aeroparque y Ezeiza por la tormenta

Algunos vuelos demorados y otros desviados tanto en el aeroparque Jorge Newbery como en el aeropuerto internacional de Ezeiza dejó como consecuencia el intenso temporal de lluvia y viento que se abatió esta mañana sobre la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, informaron a Télam fuentes aeroportuarias.

En Aeroparque son 12 los vuelos que se encuentran en condición de "demorados", mientras que algunas partidas se concretaron entre 30 minutos y una hora después del horario previsto, debido al fuerte viento que soplaba sobre la pista y la gran cantidad de agua que caía por momentos sobre la estación aérea.

El fenómeno no se extendió por más de 45 minutos, por lo que lentamente los servicios se van normalizando y las fuentes indicaron que, en principio, esto no derivaría en demoras significativas durante el resto de la jornada.

El pronóstico para el resto de la jornada sobre la zona anticipa que continuarán las lluvias, pero no con la intensidad de esta mañana, por lo que no se prevé que vuelva a afectar la salida y llegada de vuelos en las próximas horas.

Mientras tanto en el aeropuerto internacional de Ezeiza tres vuelos fueron desviados al aeropuerto de Carrasco en Montevideo y cinco se encuentran en carácter de demorados.

Los vuelos desviados fueron uno de Flybondi procedente de Florianópolis, otro de Iberia que venía de Madrid y el restante de Sky Airlines procedente de Santiago de Chila. En todo los casos su retorno a Buenos Aires se concretará en breve.

Al igual que en Aeroparque las condiciones meteorológicas han mejorado y sólo se esperan lluvias moderadas, por lo que tampoco se anticipan mayores complicaciones para el resto de los vuelos del día, señalaron las fuentes. (Télam)