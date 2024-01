Weiwei planteará preguntas a la inteligencia artificial en el nuevo proyecto Ai vs AI

En un nuevo proyecto artístico titulado Ai vs AI, el artista Ai Weiwei planteará 81 preguntas a la inteligencia artificial a través de pantallas públicas de distintas ciudades y así, cuestiones como "¿Anhelan los seres humanos la muerte?" se replicarán en Seúl, Milán, Lagos, Accra, Nairobi, Abidjan o Berlín cada día a las 20.24 horas de Londres, inspirado en "Las preguntas celestiales": 172 consultas escritas para los dioses en las paredes de un templo por el poeta chino Qu Yuan.

Los interrogantes incluyen temáticas variadas y la cantidad (81) coincide con el tiempo que Weiwei estuvo encarcelado. Desde la solicitud completa de los nombres de todos los presos por color de piel, idioma, orientación sexual o credo, hasta si puede Estados Unidos seguir imprimiendo dólares. Las preguntas son desafiantes.

Entre las más provocativas se encuentran: "¿Quién posee a quién en las sociedades democráticas?" o "¿Qué personas se beneficiarían más de ti en la guerra?" Serán los algoritmos de IA los encargados de responder a estas inquietudes. También responderá el mismo Weiwei y sus respuestas serán compartidas en el sitio web CIRCA.ART y en las redes sociales.

La propuesta del artista chino exiliado en Londres está inspirado en un trabajo hecho hace unos 2.300 años por el poeta chino Qu Yuan llamado "Las preguntas celestiales", un proyecto artístico que consistió en escribir 172 preguntas para los dioses en las paredes de un templo.

Para Weiwei (China, 1957), la instalación no persigue la "libertad de expresión" sino "la libertad de preguntas" y busca tomar conciencia de que "todo el mundo tiene derecho a hacer preguntas".

Las preguntas irán acompañadas de la animación de un dragón, anticipando la llegada del Año del Dragón de Madera, lo que augura un cambio impredecible y una transformación que requiere tanto coraje como precaución.

En paralelo a estas exploraciones con la inteligencia artificial, Weiwei presentará su primer libro gráfico de no ficción sobre el zodíaco, coescrito con la curadora Elettra Stamboulis e ilustrado por Gianluca Costantini en la sede de conversaciones literarias legendarias durante más de un siglo, The Town Hall, en articulación con PEN América, la principal organización de escritores y libre expresión.

Inspirado en los 12 signos del zodíaco chino y las características humanas de la sociedad, Weiwei entrelaza el antiguo folclore chino con historias autobiográficas sobre su familia, su carrera artística y su activismo por los derechos humanos globales.

El libro encuentra sus raíces en la infancia del artista cuando, mientras vivía en el exilio debido a los movimientos políticos anti intelectuales, se encontraba sin nada que leer más que cómics aprobados por el gobierno.

Pese a ser obras consideradas "de propaganda política", los libros le dieron a Weiwei una puerta de entrada a la capacidad de los artistas para expresar sus pensamientos sobre el arte y la humanidad a través de la narración gráfica.

De esta manera, las memorias de Weiwei se entrelazan con una exploración sobre el clima político y social, sus puntos de vista sobre la libre expresión y lo que significa expresarse a través del arte.

A lo largo de los años, PEN América ha salido en defensa de Ai Weiwei, ya que su arte y sus críticas al Partido Comunista Chino lo han llevado a ser atacado por el gobierno chino, incluida la mencionada detención.

(Télam)