World Press Photo excluye del concurso de fotoperiodismo el uso de IA

Los organizadores del célebre concurso World Press Photo, que desde 1955 premia el fotoperiodismo y la fotografía documental, decidieron excluir del certamen las imágenes generadas por Inteligencia Artificial (IA), pese a que en un primer momento habían admitido su aplicación en una sola categoría, la de Open Format (Formato abierto), posibilidad de la que finalmente desistieron ante distintas críticas y realizadas por usuarios de redes.

"Gracias a los comentarios honestos y reflexivos de los últimos días, hemos decidido cambiar las reglas de la categoría Formato abierto de nuestro concurso para excluir las imágenes generadas por IA", informó la entidad en un comunicado.

Asimismo, señaló que "tanto el relleno generativo como las imágenes completamente generadas estarán prohibidas en la categoría Formato Abierto (como ya ocurría en el resto de categorías: Singles, Historias y Proyectos a Largo Plazo)".

La decisión, según la institución, responde a lo que consideran estar en línea con los valores de "precisión y confiabilidad", consignó la agencia Europa Press.

"Creemos e inspiramos que los fotógrafos de prensa y documentales traen historias que importan al mundo todos los días y a nuestro concurso", explicaron.

El director ejecutivo de World Press Photo, Joumana El Zein Khoury, aseguró que el diálogo "abierto es crucial para navegar juntos por el panorama cambiante" y destacó la importancia de la profesión, al señalar: "como fotógrafos, ayudáis a la gente a entender el mundo que compartimos, lo que nunca ha sido tan importante. Este trabajo es fundamentalmente humano, difícil y a menudo se realiza con gran riesgo personal".

En abril de este año, Boris Eldagsen ganó el concurso anual Sony World Photography Awards con una imagen en blanco y negro y tonos sepia de dos mujeres, y de esta manera venció en la categoría creativa, pero no se trataba de una obra de estudio con aire antiguo, sino que la generó con IA y, según dijo, lo hizo “para abrir un debate”.

Por este motivo, tras saber que había ganado, renunció al premio y explicó sus razones, al señalar que quería cuestionar la diferencia fundamental entre la fotografía clásica y las imágenes de IA. “Son entidades distintas. La IA no es fotografía, y por eso no recibiré el premio”, aseguró por ese entonces.

(Télam)