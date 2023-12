Zamora cerró el ciclo lectivo 2023 y dijo que no hará ajuste en el área de educación

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, cerró hoy el ciclo lectivo 2023 con la inauguración de un nuevo edificio escolar en la capital provincial, en un acto en el que aseguró que “no se va ajustar” en el área de educación.

"Se harán los recortes que tengamos que hacer en otras áreas" pero no “en la posibilidad de lugares adecuados, de alimentos nutritivos y en el acceso a las tecnologías de nuestros estudiantes”, aseveró.

En su discurso, el mandatario provincial ratificó su “compromiso para todos los que están preocupados para el año que viene de que estas cosas no se van a ajustar" y que su gestión continuará "apostando a la educación”.

“Haremos los recortes que tengamos que hacer en otras áreas, pero no en la posibilidad de lugares adecuados, los alimentos nutritivos y el acceso a las tecnologías para nuestros niños y jóvenes, porque eso es una obligación irrenunciable del Estado que va a seguir invirtiendo”, puntualizó.

En tanto, el jefe de Gabinete de la provincia, Elías Miguel Suárez, quien también participó del acto, dijo al ser consultado por los medios sobre las medidas a adoptar ante los ajustes nacionales, que “se están evaluando, el Gobernador explicará a la gente lo inherente a cómo pueden llegar a impactar estas medidas que se pudieran tomar en torno a garantizar que se continué por un camino de crecimiento”.

A la vez, el funcionario indicó que este tiempo “es muy difícil para todos los argentinos” y destacó que Santiago del Estero es “una provincia que hace varios años ya hizo un ajuste, nosotros mantenemos un ajuste en la política que tiene que ver con los cargos públicos”.

“El Gobierno de la provincia funciona con ocho ministerios, una secretaria de Estado y una Jefatura de Gabinete y desde luego con equilibrio presupuestario, con un manejo adecuado del presupuesto”, añadió y, al respecto, sostuvo que “lo estamos evaluando”.

Sin embargo, en consonancia con el Gobernador, dijo que, ante posibles ajustes, “hay prioridades y la educación es la primera prioridad, como así también los servicios esenciales como la salud y la seguridad”.

Zamora, antes del acto de cierre del ciclo lectivo con la inauguración del edificio e instalaciones del Agrupamiento 86123 y la Escuela de Formación profesional y Capacitación Laboral N°21 “María Ester Santillán”, habilitó y entregó 28 viviendas sociales en el sector sur de la capital santiagueña, junto a la intendenta de la capital, Norma Fuentes y otras autoridades provinciales y municipales.

En su alocución, en las nuevas instalaciones escolares, Zamora dijo: “Estamos culminando un año más habiendo cumplido los objetivos que nos hemos propuesto en el gobierno provincial, desde las comunidades educativas, con la vocación de los docentes, con la esperanza de las familias puestas en nuestros niños y con la posibilidad de un futuro mejor para Santiago del Estero”.

“Desde esa perspectiva mi agradecimiento y felicitaciones por el año cumplido y gracias a los docentes por haber mantenido las escuelas abiertas y con ello el futuro de nuestra patria un año más”, puntualizó.

Y a la vez, pidió empezar “con esperanza un 2024, la cual no debemos perder, y fe sobre la cual vamos a seguir construyendo para todos”.

En ese sentido, destacó la importancia de “generar los espacios educativos adecuados y que las comunidades educativas vayan creciendo”, porque “son el sinónimo de la posibilidad y el potencial de una provincia con más progreso y futuro para todos”.

Zamora hizo un largo repaso de todos los logros en el área de educación este 2023 en la provincia, y uno de ellos fue “el presupuesto educativo que en la provincia representó este año el 45,05%, superando así lo previsto en el artículo 52 de nuestra Constitución que prevé que tendrá un financiamiento privilegiado no menor al 30% de las rentas generales”.

También resaltó las 237 obras realizadas este año, entre construcciones y ampliaciones nuevas en edificios escolares, y que las escuelas inauguradas en 2022 y 2023 todas tienen internet y en este próximo año se espera “superar los 1.800 kilómetros de fibra óptica colocada para llegar a todas las comunidades educativas”.

Además, enumeró la entrega de mobiliarios, computadoras, elementos de laboratorios, grupos electrógenos, impresoras, elementos para educación física, entre otros y enfatizó la importancia de la inversión en lo que es la seguridad alimentaria que reciben alumnos del nivel inicial, primario y secundario.

El gobernador Zamora, asimismo, destacó los logros de los alumnos a través de las evaluaciones en Lengua y Matemáticas, donde mejoraron considerablemente los índices de calidad educativa y bajó la repitencia.

Finalmente, el mandatario provincial dijo que “este año se estableció el punto índice docente en 291,88 lo cual representó un 95% con respecto al año anterior y si lo comparamos con 2005 que era 1,82, tenemos un incremento de más del 16.000% en el punto índice docente”. (Télam)