La Secretaría de Energía incorporará la modalidad “deliver or pay” (entregar o pagar) que las empresas que ofrecen el fluido deberán cumplir. Esto eliminará la especulación y favorecerá el recupero del valor en boca de pozo, lo que beneficiará a las provincias productoras en cobro de regalías.

La Secretaría de Energía afronta hoy la primera subasta de gas para el abastecimiento de las principales usinas eléctricas del país. La misma la lleva adelante Megsa (Mercado Electrónico del Gas) por orden de Cammesa, organismo a cargo de la compra de combustible para la generación eléctrica, pero habrá cambios en las condiciones de la subasta. El área que comanda Sergio Lanziani incorporó mayores exigencias que los oferentes deberán cumplimentar.

Se ofrecían precios bajos pero luego no se cumplía con la entrega

La principal demanda es la incorporación de la modalidad “deliver or pay” (entregar o pagar). Con ello se busca minimizar la especulación que, a entender de las autoridades, se ha hecho costumbre en los últimos tiempos, al ofrecer precios bajos para el fluido, pero luego no cumplir con la entrega del mismo.

Sergio Lanziani, secretario de Energía de la Nación. FOTO: INSTITUCIONAL

De esta forma, quien participe de la subasta y la gane, deberá comprometerse a entregar al menos un 30% del volumen que ofrezca en la compulsa. De no hacerlo, deberá pagar una penalidad equivalente al valor del gas no entregado.

Esto es un cambio sustancial a lo que venía aplicando, desde finales de 2018, el gobierno anterior. Hasta ahora, quien ganaba la compulsa de precios, si luego no entregaba el fluido, no enfrentaba ninguna sanción económica por incumplir. Bastaba con informar con antelación que no podría cumplimentar la demanda.

La modalidad favoreció a las comercializadoras, que terminaban ofreciendo precios por debajo de lo que lo hacían las propias operadoras. Como eran contratos “interrumpibles”, no había riesgo. A su vez, la baja en la cotización fue celebrada por las autoridades del momento. Sostenían que eso quitaba presión sobre las tarifas.

Artificial

Pero la reducción de valores no era real, ya que finalmente el gas comprometido no era entregado y Cammesa terminaba por abastecerse con las empresas que inicialmente habían ofrecido un valor mayor.

Sólo en los momentos en que en el país había sobreabundancia de fluido, las comercializadoras podían cumplir acabadamente con el contrato, pero a costa de obligar a alguna operadora a vender su producción a bajos costos, para no perderla.

De esta forma, desde septiembre de 2018 el precio interno del gas comenzó a transitar una curva descendente de precios que, por otro lado, terminó siendo un desaliento para las propias productoras.

En paralelo, el Estado incentivó la producción del gas no convencional con estímulos directos, lo que permitió mantener la inyección de gas a pesar de la reducción de hasta un 30% en el precio en 2019.

Ahora el Gobierno lo que busca es recomponer los precios a mediano y largo plazo. Y la medida adoptada para la subasta de hoy es un paso en ese sentido.

Medidas externas que afectan las regalías La decisión de la Secretaría de Energía de limitar la especulación en la adquisición de gas para la generación eléctrica pondrá un piso a la caída del precio del fluido, para comenzar a rebotar en positivo. Esto permitirá mejorar el precio del gas en boca de pozo y, en consecuencia, tendrá un impacto positivo en el nivel de regalías que las operadoras liquidan luego a las provincias productoras, como es el caso de Santa Cruz. Por el contrario, los vaivenes que viene sufriendo el petróleo a nivel mundial impactarán de forma negativa. De continuar en torno a los valores de cierre de ayer, Santa Cruz retrocederá, nuevamente, a valores de regalías similares a la época del congelamiento de los combustibles de Macri.